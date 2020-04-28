Туреччина скасовує all inclusive: що робити українцям

Відпочинок в Туреччині 2020 стане для іноземних туристів зовсім іншим, ніж раніше. По-перше, країна відкриється для внутрішнього туризму з травня, а для іноземного не раніше серпня. По-друге, людей чекає неприємний сюрприз, після карантину турецькі курорти відмовляються від всіма улюбленої системи "все включено". Це означає, що тип харчування "шведський стіл" залишиться лише у спогадах.

Систему all inclusive замінить комплексне меню. Що ж це таке, пояснюємо в нашому матеріалі.

Комплексне харчування - це вже сформоване готелем меню, наприклад, у двох або трьох варіантах. Це означає, що ви можете вибрати сніданок, обід і вечерю з декількох запропонованих варіантів меню. Зазвичай, у такі комплекси також входить фіксована кількість напоїв. Наприклад, безалкогольний напій або порція спиртного на вечерю.

Крім того, готелі змусять завантажувати не більше 50% загальної місткості. Відстань між столиками в ресторанах готелів повинна бути не менше двох метрів, а число відвідувачів не повинне перевищувати 30%. Також зменшиться кількість шезлонгів на пляжі, щоб дотримуватися соціальної дистанції між людьми.

До речі, за словами експертів, туристи стануть віддавати перевагу бутік-готелям та іншим типам практично індивідуального розміщення багатолюдним комплексам і величезним готелям.

Для забезпечення санітарної безпеки туристів в літаках буде організована спеціальна посадка, при якій середня пасажирське сидіння залишиться вільним.



Як ми раніше писали, Туреччина спростила обмежувальні заходи з міжнародних перевезень.