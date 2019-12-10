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Відпочинок в Туреччині: українцям повідомили про неприємний сюрприз

STYLERЖиття    10.12.2019 - 15:51
Відпочинок в Туреччині: українцям повідомили про неприємний сюрприз
Відпочинок в Туреччині (фото: pixabay.com)

Ціни на путівки для українців в Туреччину зростуть через новий податок

Відпочинок в Туреччині для українців у новому 2020 року стане не таким вже доступним і вдарить по гаманцю громадян, які збираються поніжитися на морському піску біля моря.

Справа в тому, що в Туреччині набув чинності закон про податок з туристів розміром 2% від вартості готельного номера. Текст закону опублікований в офіційній державній газеті і вступив в силу, інформує турецьке видання TourismGuncel.

Вже з січня наступного року вартість житла для наших туристів зросте в ціні. Податкова ставка складе 1%, а через рік - 2%. В бюджет податок будуть сплачувати заклади, які приймають туристів, тобто готелі, хостели, пансіонати.

Парламент Туреччини прийняв законопроект в середині листопада 2019 року. Раніше з ініціативи міністерства фінансів обговорювалося введення в 2020 році податку з готельєрів, які повинні були платити від 1 до 6% вартості номерів в бюджет. У результаті парламентська комісія вирішила залишити цей податок для самих туристів і змінити його ставку.

Відзначимо, що новий закон дуже критикують у готельній галузі Туреччини і не тільки. Готельєри впевнені, що цей податок відлякає туристів із закордону і дуже знизить доходи самих готелів.

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