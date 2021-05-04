У Туреччині закрили готель, що наплював на карантин: українці встигли засвітитися

Скандал в готелі в Анталії вибухнув після того, як один з учасників вечірки злив відео того, що відбувається в мережу. Цією людиною виявився українець-аніматор, який працює в іншому готелі.

Через скандал в готель на перевірку відразу ж приїхали представники міністерств і почали розслідування.

Відзначимо, що цей готель відкрився тільки недавно, але після скандалу його закрили.

Губернатор Анталії Ерсін Язіджи заявив в ефірі CNN Türk, що готель закритий. Також у власників відкликали туристичний сертифікат, без якого вони не зможуть функціонувати. Гостей, а це п'ять сотень людей з країн колишнього СРСР-розселили по інших готелях. Ніч в готелі коштувала 5-7 тисяч грн в сезон.

Українка Оксана, яка працює в іншому готелі в Анталії, розповіла виданню подробиці скандалу.

"У готелі в основному відпочивають українці і росіяни, ясно, що вони святкували Великдень. Але вечірка - це голосно сказано. На честь свята в обід співробітники готелю в масках почали роздавати гостям біля басейну фарбовані яйця, туристи були без масок. Це зняв аніматор, він сам з України, але працює в іншому готелі. Навіщо він це зробив, неясно. Одні кажуть, що раніше він працював в цьому готелі, його звільнили й він зробив це в помсту, інші - що його "заслав" конкуруючий готель зняти компромат. Хлопець проник в готель під виглядом гостя, заплатив за ніч (потім, коли з'ясувалося, що він злив це відео, гроші йому повернули). Відео всього-то дві хвилини. Але шухер великий, з'їхалися люди з міністерств охорони здоров'я, а також молоді та спорту, губернатор Анталії", - розповіла Оксана.

Відзначимо, що на відео можна подивитися, що персонал готелю знаходиться в масках, а відпочиваючі цим правилом нехтують.