У Туреччині українка в повітрі зіткнулася з іншим парашутистом і впала в море (відео)

У неділю, 24 жовтня, під час фестивалю повітряних ігор в м.Фетхіє в Туреччині українська парашутистка зіткнулася в повітрі з іншим спортсменом і впала в море.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка.

На щастя дівчину врятувала місцева берегова охорона. Українку витягли з води і госпіталізували.

Турецькі ЗМІ повідомили про те, що українка здійснювала одиночний стрибок зі 1700-метрової висоти, з гори Бабадаг. Вона зіткнулася з пілотом, який летів в тандемі на висоті близько 20 метрів. В результаті 3 людини впали в море.

Відео інциденту знімали на телефони очевидці. Пізніше воно з'явилося в мережі.

Українка зіткнулася з парашутистом і впала в море (відео: YouTube)

В якому стані перебуває Українка

За словами Ніколенка, життю дівчини нічого не загрожує і її стан задовільний. Українські консули стежать за її реабілітацією.