У Туреччині побили українську модель: дівчина детально розповіла про події

Українська модель Дарина Кирилюк, яка стверджує, що її і друзів побили на турецькому курорті Чешме, вперше розповіла всі деталі події. Дівчина дивується, чому багато хто не повірив у її історію і пишуть в соцмережах негативні коментарі.

В сюжеті ТСН Дарина розповіла, що конфлікт між компанією і її охоронцями пляжу Момо виник, коли вони вже йшли із закладу. Цікаво, що причину конфлікту дівчина все одно не називає. За її словами, охорона накинулася на її друзів, а один з охоронців наніс їй удар, коли вона вже перебувала в машині. Дарина запевняє, у сварку вона і її подруги не втручалися. Після інциденту вони звернулися в поліцію і зняли побої.

На даний момент пляж Момо закритий для відвідувачів і ведеться розслідування. Директор закладу каже, що бійка виникла між двома компаніями вже на парковці. Охорона клубу втрутилася, щоб зупинити бійку.

"Дарина охороняла свого бойфренда на парковці. Коли вони пішли у неї стався конфлікт з сусідом по віллі, на якій вони жили. Поліція втрутилася в інцидент", - кажуть у Момо.

Відзначимо, що в ЗМІ з'явилося відео, на якому чоловік б'є Дарину. Деякі впевнені, що це бойфренд так "втихомирює" українську модель. Дарина все заперечує і каже, що у неї почалася панічна атака і її бойфренд таким методом її заспокоював.

"Мене ніхто не штовхав. На відео не мій хлопець, а його водій", - сказала Дарина.

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