ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Туреччині жорстоко побили українську модель: дівчину звинувачують у зухвалій брехні

Вівторок 04 серпня 2020 13:49
У Туреччині жорстоко побили українську модель: дівчину звинувачують у зухвалій брехні
Дар'ю Кирилюк звинувачують в наклепі (фото: instagram.com/dariakyryliuk)
Автор: Людмила Жукова

Власник пляжу звинуватив українську модель в наклепі

Українська модель Дар'я Кирилюк повідомила, що на турецькому курорті її і компанію її друзів побили охоронці пляжу. Інцидент стався на турецькому курорті Чешме, на пляжі Момо. Манекенниця показала фотографію, на якій вона зображена з побитим обличчям і кров'ю на ньому. Однак, власник пляжу Бурак Бешер, звинуватив в наклепі українку і повідомив, що конфлікт в закладі виник між двома компаніями, в одній з яких була Дар'я.

Бізнесмен заявив, що буде домагатися в суді спростування наклепу на його заклад. Відзначимо, що в коментарях до посту моделі в Instagram з'явилася версія, що українка і її компанія були сильно п'яні і їх попросили покинути заклад. На цьому грунті виник конфлікт, і зав'язалася сварка між молодими людьми і охороною.

Але є і ті люди, які посилаються на очевидців події. Вони запевняють, що бойфренд моделі іноземець сам підняв на неї руку, а вона придумала свою версію подій, щоб потім захистити його. Деякі підписники стверджують, що є записи з камер спостережень, де видно, хто б'є модель насправді. І це не охорона.

У мережі з'явилося відео "побиття української моделі"

Як ми раніше писали, на турецькому курорті побили відому українську модель: на неї боляче дивитися.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України побиття
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся