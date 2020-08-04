У Туреччині жорстоко побили українську модель: дівчину звинувачують у зухвалій брехні

Власник пляжу звинуватив українську модель в наклепі
Українська модель Дар'я Кирилюк повідомила, що на турецькому курорті її і компанію її друзів побили охоронці пляжу. Інцидент стався на турецькому курорті Чешме, на пляжі Момо. Манекенниця показала фотографію, на якій вона зображена з побитим обличчям і кров'ю на ньому. Однак, власник пляжу Бурак Бешер, звинуватив в наклепі українку і повідомив, що конфлікт в закладі виник між двома компаніями, в одній з яких була Дар'я.
Бізнесмен заявив, що буде домагатися в суді спростування наклепу на його заклад. Відзначимо, що в коментарях до посту моделі в Instagram з'явилася версія, що українка і її компанія були сильно п'яні і їх попросили покинути заклад. На цьому грунті виник конфлікт, і зав'язалася сварка між молодими людьми і охороною.
Але є і ті люди, які посилаються на очевидців події. Вони запевняють, що бойфренд моделі іноземець сам підняв на неї руку, а вона придумала свою версію подій, щоб потім захистити його. Деякі підписники стверджують, що є записи з камер спостережень, де видно, хто б'є модель насправді. І це не охорона.
ŞİDDET GÖRDÜĞÜ GECEYE AİT GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYAYA SIZDI.. Model Daria Kyryliuk, Çeşme’de gittiği The Beach of Momo adlı mekanda darp edildiğini iddia etmişti. Kyryliuk, "Plajın güvenliği bize saldırdı. Ben dahil dört kız arkadaşımın yüzüne yumruk atıldı." demişti. Bu açıklama sonrası o geceye ait görüntüler sosyal medyaya sızdı. Yetkililer, "Daria Kyryliuk sevgilisi tarafından darp edilmiştir. Konunun Daria Kyryliuk tarafından aktarıldığı gibi The Beach of Momo ile ilgisi yoktur." dedi. #dariakyryliuk #çeşme #şiddetehayır
У мережі з'явилося відео "побиття української моделі"
Як ми раніше писали, на турецькому курорті побили відому українську модель: на неї боляче дивитися.