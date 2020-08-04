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На турецькому курорті побили відому українську модель (фото)

Туреччина, Вівторок 04 серпня 2020 09:59
На турецькому курорті побили відому українську модель (фото)
Дарину Кирилюк компанію і її друзів побили в Туреччині (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Українська модель розповіла про побиття в Туреччині

На турецькому курорті Чешме побили українську модель Дарину Кирилюк компанію і її друзів. За словами дівчини, це зробила охорона пляжного клубу Момо. Манекенниця написала, що чотири дівчини отримали удари по обличчю, включаючи її саму. Про це Кирилюк написала на сторінці в Instagram.

"Я не хочу мовчати і розповім історію, що трапилося зі мною, моїм хлопцем і нашою групою. На нас напала служба безпеки пляжу Момо (Чешме, Туреччина). Чотири дівчини були побиті по обличчю (включаючи мене), і хлопці сильно постраждали. Ми дали поліції докладні звіти. Ми не повинні закривати очі на те, що сталося", - написала модель.

Вона опублікувала фото, а також зазначила пост хештегом challengeacepted, який запустили у мережі після того, як на українку Анастасію Лугову в поїзді напав чоловік і хотів її зґвалтувати.

На турецькому курорті побили відому українську модель (фото)Модель Дарину Кирилюк побили на турецькому курорті (фото: instagram.com/dariakyryliuk)

Зазначимо, що Дарина не описала всю ситуацію, яка сталася з нею в пляжному клубі, в чому її дорікнули в коментарях. Користувачі попросили її не кидати тінь на країну, не пояснивши в деталях, що відбулося насправді. Деякі користувачі написали, що є відео з камер, де показано, як бойфренд Дар'ї б'є її.

Як ми раніше писали, українка Анастасія Лугова, на яку в ніч на 1 серпня в поїзді напав чоловік і хотів зґвалтувати, стала почувати себе гірше.

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