В Турции избили украинскую модель: девушка детально рассказала о произошедшем

Украинская модель Дарья Кирилюк, которая утверждает, что ее и друзей избили на турецком курорте Чешме, впервые рассказала все детали произошедшего. Девушка удивляется, почему многие не поверили в ее историю и пишут в соцсетях негативные комментарии.

В сюжете ТСН Дарья рассказала, что конфликт между ее компанией и охранниками пляжа Момо возник, когда они уже уходили из заведения. Интересно, что причину конфликта девушка все равно не называет. По ее словам, охрана накинулась на ее друзей, а один из охранников нанес ей удар, когда она уже находилась в машине. Дарья уверяет, в ссору она и ее подруги не вмешивались. После инцидента они обратились в полицию и сняли побои.

На данный момент пляж Момо закрыт для посетителей и ведется расследование. Директор заведения говорит, что потасовка возникла между двумя компаниями уже на парковке. Охрана клуба вмешалась, чтобы остановить потасовку.

"Дарья охраняла своего бойфренда на парковке. Когда они ушли у нее случился конфликт с соседом по вилле, на которой они жили. Полиция вмешалась в инцидент", - говорят в Момо.

Отметим, что в СМИ появилось видео, на котором мужчина бьет Дарью. Некоторые уверены, что это бойфренд так "утихомиривает" украинскую модель. Дарья все отрицает и говорит, что у нее началась паническая атака и ее бойфренд таким методом ее успокаивал.

"Меня никто не толкал. На видео не мой парень, а его водитель", - сказала Дарья.

В Турции избили украинскую модель

Как мы ранее писали, на турецком курорте избили известную украинскую модель: на нее больно смотреть.

Также читайте, что украинскую модель обвинили в наглой лжи.