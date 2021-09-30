Вандали скидають сміття у річку біля озера Синевир: "мені так наказали" (відео)

Як розповіли очевидці, неприємна подія сталася на території Синевирської громади. Там туристи побачили, як місцевий житель вивантажує із воза купи сміття, скидаючи його просто біля річки.

Зокрема, один із туристів намагався зупинити чоловіка та пояснював, що той нищить природу. Однак, він відповів, що "йому так наказали".

"Чоловік не з дому вивіз ці тверді побутові відходи, його змушує це робити місцеве керівництво. Пізніше туди приїжджає грейдер і нагортає глину, щоб в очі не впадало",- написала Маруся Амеліна.

Амеліна пише, що після публікації цього відео до неї звернулись із Нацполіції Закарпатської області, які зацікавились скиданням сміття у річку.

Як пише ТСН, речниця Нацполіції Закарпатської області Ганна Дан розповіла, що відповідна ситуація була і справою зацікавилась поліція.