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У Дніпрі штрафуватимуть за викинуте в недозволених місцях сміття

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Дніпро, П'ятниця 24 вересня 2021 15:07
У Дніпрі штрафуватимуть за викинуте в недозволених місцях сміття Фото: у Дніпрі штрафуватимуть за викинуте в недозволених місцях сміття (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

У Дніпрі тепер штрафуватимуть тих, хто викинув сміття в недозволених місцях. За відповідне рішення проголосували депутати міської ради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Дніпровської міськради.

"У Дніпрі комунальному підприємству "Екополіс" Дніпровської міської ради надано повноваження притягувати до адміністративної відповідальності тих, хто порушує правила поводження з відходами та засмічує територію міста", - йдеться у повідомленні.

Тепер комунальники зможуть складати протоколи про адміністративні правопорушення та передавати їх на розгляд адмінкомісій. Останні визначати розміри фінансового покарання.

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