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Туристи не дають спокою Меган Маркл і принцу Гаррі: усі подробиці


Докучливі роззяви заважають герцогу і герцогині Сассекським

Меган Маркл і принц Гаррі незадоволені туристами, які спостерігають за королівською родиною. Справа в тому, що вчора заміська резиденція членів британської королівської сім'ї Фрогмор-хаус відкрилася для публіки. При цьому люди підійшли занадто близько до будинку, де живуть герцог і герцогиня Сассекські. Про це повідомляє видання Express.

Меган Маркл і принц Гаррі переїхали в котедж у Віндзорі минулого місяця після його реконструкції. Схоже, що пара перебувала вдома в той час, коли туристи підібралися до будинку на відстані 20 фунтів (6 метрів).

Меган Маркл і принц Гаррі страждають від туристів (фото з соцмереж)

"Пара відкритих вікон і дві блискучі машини попереду, так що хтось там є. З глузду з'їхати, як близько ви можете підійти. Цікаво, як вони змушують Арчі спати, адже над головою пролітають літаки, мені не зрозуміло", - написав один турист у своєму твіттері.

Меган Маркл і принц Гаррі страждають від туристів (фото з соцмереж)

Варто зазначити, що герцог і герцогиня Сассекські витратили до 50 тисяч фунтів стерлінгів на звукоізоляцію свого нового будинку. Над їх домом кожну годину пролітає близько 28 літаків.

Незважаючи на те, що їх будинок знаходиться в безпосередній близькості від аеропорту Хітроу, він може похвалитися чудовим садом.

Нагадаємо, що зведений брат Меган Маркл Томас звинуватив її в тому, що герцогиня зруйнувала життя його сім'ї. За словами її "божевільного брата" (прізвисько Томаса в ЗМІ - ред.) зараз його сім'я страждає від надмірного інтересу преси.

Раніше повідомлялося, що подруга Меган Маркл розповіла про бажання герцогині познайомитися зі знаменитим британцем.

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