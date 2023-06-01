Туристам на заметку: какие предметы можно "честно" украсть в номере отеля

Что можно забрать из номера отеля

По словам экспертов, туристы могут забирать спокойно вполне очевидные вещи, которые предоставляются лично для каждого гостя. В этот список входят:

туалетные принадлежности (кусковое мыло, шампунь, другие средства в индивидуальной упаковке)

одноразовые тапочки

мелкие канцелярские принадлежности - ручки и блокноты с логотипом

мини-наборы для шитья

А что забирать из номера отеля нельзя

А вот все остальное забирать из гостиничного номера нельзя. Это касается банных полотенец, халатов, журналов, книг - эти предметы относятся к собственности отеля.

Категорически нельзя выносить из номера технику - пульты для телевизора, фены, кофеварки, утюги. Нельзя забирать постельные принадлежности, покрывала, подушки и пледы.

Менеджеры люксовых отелей жалуются, что туристы любят выносить из номеров два предмета, которые вызывают у сотрудников недоумение - это пульты от телевизора и туалетную бумагу.

"Безумно раздражает, когда гости просят принести в номер туалетную бумагу, а мы и так кладем в номер два свежих рулона ежедневно, чтобы обнаружить, что они забрали все домой. Особенно, когда это делают гости из люкса, стоимость которого превышает несколько сотен евро за ночь", - подчеркивают эксперты.