Туман, вызывающий ужас. Что такое таинственные "Брокенские призраки"

Как возникают Брокенские призраки

Брокенское привидение - это оптическое явление, возникающее, когда тень человека проецируется на облака или туман. Обычно это происходит, когда солнечные лучи находятся позади наблюдателя, а впереди - густой слой влажного воздуха.

Тень кажется гигантской и будто "касается" далекого горизонта. Ее размеры и положение зависят от угла падения света и расположения облаков. В определенных условиях можно увидеть, как эта тень "движется", даже если вы остаетесь на месте.

Это происходит из-за постоянного движения облаков и капелек воды, которые преломляют свет. Подобный эффект всегда удивлял людей, которые не могли объяснить это явление с научной точки зрения.

Обычный вид "Брокенского призрака" (фото: скриншот Youtube.com/@LiveScienceVideos)

Немного истории о "темных наблюдателях"

Впервые Брокенское привидение описал немецкий ученый Иоганн Зильбершлаг в XVIII веке во время прогулки в горах Гарц. С тех пор это явление стало популярным не только среди ученых, но и в литературе. Например, упоминания о нем можно найти в произведениях Чарльза Диккенса и Льюиса Кэрролла.

В народной культуре эти фигуры часто получали название "темных наблюдателей" из-за их пугающего вида. Ранее такие тени воспринимались как мистические или даже зловещие признаки. Однако наука впоследствии объяснила это явление, лишив его мистического ореола.

Как ученые объясняют эффект

Секрет Брокенского призрака заключается в тумане. Влажная атмосфера создает своеобразный экран для тени. Когда свет попадает на капли воды, он преломляется, отражается и рассеивается, создавая иллюзию гигантской фигуры.

В некоторых случаях тень может окружать "световой ореол", который называют "глория". Глория образуется благодаря взаимодействию света с водяными капельками, которые создают цветные кольца - от красного до синего. Этот эффект похож на радугу, но с меньшим углом дифракции. Такие яркие кольца придают явлению еще более фантастический вид.

"Брокенские призраки" могут возникать в любых горах (фото: скриншот Youtube.com/@LiveScienceVideos)

Где можно увидеть это явление

Брокенские призраки чаще всего встречаются в горных местностях, где есть туманы и высокая влажность. Особенно популярными местами являются Альпы, Карпаты, Гарц в Германии и другие высокогорные районы.

Чтобы увидеть "темного наблюдателя", нужно оказаться в подходящий момент: когда солнце находится за вашей спиной, а впереди - плотный туман. Однако важно помнить, что это природное явление, а не что-то зловещее или сверхъестественное.

Если вы планируете путешествие в горы, особенно осенью или весной, шансы увидеть Брокенское привидение возрастают. Если во время вашей прогулки вы вдруг заметите гигантскую фигуру в тумане, не спешите пугаться. Это лишь игра света и облаков, которая может превратить обычное путешествие в настоящее открытие!