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В ТЦ Маріуполя ходив голий чоловік: у мережу потрапило відео

STYLERЖиття    04.11.2019 - 21:09
В ТЦ Маріуполя ходив голий чоловік: у мережу потрапило відео
У Маріуполі ходив голий чоловік (Колаж РБК-Україна)

У центрі Маріуполя люди спостерігали чоловіка, який бродив по магазину оголеним

В одному з торгових центрів Маріуполя ходив голим чоловік. На ньому не було нічого з одягу. Інцидент стався в ТЦ ПортCity. 2 листопада, в суботу. Про це повідомляє "Маріуполь-Лайф" у своєму Telegram-каналі. Городянин привернув увагу людей своєю неординарною зачіскою.

Маріуполець без одягу і з незвичайною зачіскою прогулювався по другому поверху в районі кінотеатру.

Чому чоловік у такому вигляді з'явився в громадському місці встановить поліція.

Відео: Оголений чоловік у ТЦ Маріуполя (YouTube)

Користувачі соцмереж відреагували на дивний вчинок людини у коментарях до відео на YouTube.

  • Черговий воїн світла, судячи з приче?))
  • Думаю це Термінатор щойно прийшов з майбутнього))
  • Кіборг-термінатор прилетів з майбутнього, щоб зірвати перемир'я на Донеччині і влаштувати третій Майдан.

В ТЦ Маріуполя ходив голий чоловік: у мережу потрапило відеоСкріншот коментарів (YouTube)

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