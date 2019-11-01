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Не Київ: названо місто з найвищою зарплатою в Україні

STYLERЖиття    01.11.2019 - 18:49
Не Київ: названо місто з найвищою зарплатою в Україні
Місто з найвищою зарплатою в Україні (колаж: РБК-Україна)

Середня зарплата жителів маленького українського міста становить понад 17 тисяч гривень

Стало відомо, в якому місті України найвища середня заробітна плата. Дані Державної служби статистики опублікував у Facebook міністр економіки Тимофій Мілованов.

Цікавим фактом є те, що в рейтингу середньої зарплати лідирує не столиця, а регіональне місто Маріуполь, населення якого становить близько 440 тисяч осіб.

Згідно Держстату, середня зарплата в Маріуполі становить 17 114 гривень, на другому місці - Київ (15 561 грн), третє місце у Дніпра (10 094 грн), а четверту та п'яту позицію між собою поділили Одеса і Харків (з 9 492 і 9 221 грн відповідно).

Але відповідно до цифр з сайту вакансій, першість у Києва (з 13 900), трохи відстає Одеса (13 000), далі Харків, Дніпро і Маріуполь.

"Де найвища середня зарплата? У Києві, Одесі, Харкові, Дніпрі або Маріуполі? Відповідь: у Маріуполі", - пише Мілованов.

Не Київ: названо місто з найвищою зарплатою в Україні

Місто з найвищою зарплатою в Україні (фото: facebook.com/Тимофей Милованов)

Мабуть, така ситуація пов'язана з великою кількістю металургійних і машинобудівних підприємств у місті.

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