ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У метро Києва стався кричущий інцидент: всі деталі і відео

STYLERПодії    03.10.2019 - 15:49
У метро Києва стався кричущий інцидент: всі деталі і відео
Метро Києва (колаж: РБК-Україна)

Пасажири Київського метрополітену намагалися не звертати увагу на неадеквата

У метро Києва трапився дивний інцидент. Молодий чоловік, перебуваючи у вагоні підземки, закурив цигарку під час руху. Відео з НП опублікував ресурс Київ Оперативний в Facebook.

При цьому інші пасажири реагували досить спокійно на зухвалу поведінку хлопця.

Єдині, хто "зацінив" хлопця, стали молоді люди, що сиділи навпроти. Він встав і запропонував їм затягнутися теж. Судячи з їхнього спілкування, вони або були разом, або вважають зухвалий вчинок вартим поваги.

"Справжнісіньке бидло в столичному метро. P.S: "Класно", що інші пасажири роблять, ніби не бачать його", - підписане відео.

справжнісіньке бидло в столичному метро. P. S: «Класно», що інші пасажири роблять ніби не бачать його.

Опубліковано Київ Оперативний Середа, 2 жовтня 2019 р.

В метро Києва пасажир курив у вагоні (відео: facebook.com/KyivOperativ)

Користувачі в коментарях обурені подібним інцидентом і залишають сотні коментарів.

  • Цього відео достатньо, щоб показово покарати любителя показово покурити в громадському місці. Чекаємо на реакцію поліції.
  • Говорити марно. Подача в голову й викинути на наступній станції. Без бійки не обійдеться.
  • Немає сенсу робити йому зауваження. Він все одно сам себе покарає.
  • Ну зрозуміло, що ніхто не хотів втручатися. Але кнопочка ж є! І мобільник, 102 набрати з іншого кінця вагона...

У метро Києва стався кричущий інцидент: всі деталі і відеоУ метро Києва стався кричущий інцидент: всі деталі і відеоУ метро Києва стався кричущий інцидент: всі деталі і відео

Метро в Києві обмежить роботу у зв'язку з футболом У поліції пояснили, чому не стріляли по київським мінеру
Новини України метро
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся