В ТЦ Мариуполя расхаживал обнаженный мужчина: в сеть попало видео

В Мариуполе расхаживал голый мужчина (Коллаж РБК-Украина)

В центре Мариуполя люди наблюдали мужчину, который бродил по магазину обнаженным

В одном из торговых центров Мариуполя расхаживал обнаженным мужчина. На нем не было ничего из одежды. Инцидент произошел в ТЦ ПортCity. 2 ноября, в субботу. Об этом сообщает "Мариуполь-Лайф" в своем Telegram-канале. Горожанин привлек внимание людей также своей неординарной прической.

Мариуполец без одежды и с необычной прической прогуливался по второму этажу в районе кинотеатра.

Почему мужчина в таком виде появился в общественном месте установит полиция.

Видео: Обнаженный мужчина в ТЦ Мариуполя (YouTube)

Пользователи соцсетей отреагировали на странный поступок человека в комментариях к видео на YouTube.

Очередной воин света, судя по приче?))

Думаю це Термінатор щойно прийшов з майбутнього))

Киборг-терминатор прилетел из будущего, чтобы сорвать перемирие на Донбасе и устроить третий Майдан.

Скриншот комментариев (YouTube)