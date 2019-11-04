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В ТЦ Мариуполя расхаживал обнаженный мужчина: в сеть попало видео

STYLERЖизнь    04.11.2019 - 21:09
В ТЦ Мариуполя расхаживал обнаженный мужчина: в сеть попало видео
В Мариуполе расхаживал голый мужчина (Коллаж РБК-Украина)

В центре Мариуполя люди наблюдали мужчину, который бродил по магазину обнаженным

В одном из торговых центров Мариуполя расхаживал обнаженным мужчина. На нем не было ничего из одежды. Инцидент произошел в ТЦ ПортCity. 2 ноября, в субботу. Об этом сообщает "Мариуполь-Лайф" в своем Telegram-канале. Горожанин привлек внимание людей также своей неординарной прической.

Мариуполец без одежды и с необычной прической прогуливался по второму этажу в районе кинотеатра.

Почему мужчина в таком виде появился в общественном месте установит полиция.

Видео: Обнаженный мужчина в ТЦ Мариуполя (YouTube)

Пользователи соцсетей отреагировали на странный поступок человека в комментариях к видео на YouTube.

  • Очередной воин света, судя по приче?))
  • Думаю це Термінатор щойно прийшов з майбутнього))
  • Киборг-терминатор прилетел из будущего, чтобы сорвать перемирие на Донбасе и устроить третий Майдан.

В ТЦ Мариуполя расхаживал обнаженный мужчина: в сеть попало видеоСкриншот комментариев (YouTube)

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