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Об этой "секретной" функции бардачка мало кто знает: она существенно облегчает поездки

Новина українською →
Четверг 01 декабря 2022 09:05
Об этой "секретной" функции бардачка мало кто знает: она существенно облегчает поездки Какие функции имеет автомобильный бардачок (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Автомобильный бардачок - это не только то место, где можно оставлять вещи. Мало кто знает, однако у многих моделей бардачки обладают еще одной весьма интересной "секретной" функцией, которая очень помогает.

Об этом пишет SantePlus.

Обычно автовладельцы хранят в бардачке все необходимые документы и некоторые вещи. Однако большинство автомобилистов все же не знают о его скрытой функции.

К тому же сейчас некоторые автомобили могут иметь до 40 или более отделений для хранения различных типов предметов.

О какой функции мало кто знает

Покупая новую машину, многие забывают проверить инструкцию по эксплуатации. Это и ошибка, поскольку она содержит важное объяснение относительно использования.

В частности, бардачок может также охлаждаться. По крайней мере, большинство новых моделей предлагают эту функцию. Когда вы запускаете автомобиль и начинаете движение, воздух попадает непосредственно в бардачок.

Таким образом эта функция может быть очень полезна для охлаждения определенных быстроразмораживаемых продуктов, а также для охлаждения напитков или лекарств.

Эта функция особенно спасает, когда на улице очень жарко.

Чтобы узнать, есть ли у автомобиля такая функция, нужно проверить, есть ли в бардачке какой-либо переключатель, похожий на кнопку или ручку (в зависимости от модели вашего автомобиля). Именно из-за этого переключателя холодный воздух из кондиционера поступает в бардачок.

Добавим, что некоторые бардачки также могут содержать USB-разъем, который можно использовать для зарядки телефонов и других гаджетов.

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