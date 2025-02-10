Эта привычка после обеда улучшает настроение и обмен веществ

Сколько времени ходить

Исследования показали, что 15-минутная прогулка после обеда может регулировать уровень сахара в крови и улучшить пищеварение. Это также может улучшить ваше настроение и зарядить энергией.

Если после обеда вы чувствуете сильную тяжесть, то стоит выйти на прогулку.

"Есть китайская пословица, которая гласит: "Если вы сделаете 100 шагов после каждого приема пищи, вы проживете до 99", - сказал тренер Дэвид Чесворт,

Чем полезны прогулки после обеда

Помогают контролировать уровень сахара в крови

Прогулки следует проводить после каждого приема пищи, особенно после съедания продуктов с высоким содержанием углеводов, например, хлеба, картофеля и риса.

После сытной еды прогулка может снизить уровень глюкозы на 12%.

Улучшают обмен веществ

Во время пищеварения метаболизм проходит через термический эффект пищи. Другими словами, метаболизм несколько усиливается во время пищеварения. Так же он усиливается во время неторопливой прогулки.

Во время неторопливой прогулки, которую можно совместить с любимой музыкой, тело позаботится об остальном, будто благодаря за активный запуск процесса метаболизма.

Повышают настроение

Подобно тому, как другие физические нагрузки могут повысить ваши эндорфины, это может сделать простая прогулка после обеда.

В начале большинству будет трудно ввести привычку прогуливаться после приема пищи. Однако, это очень полезно для здоровья и быстро можно будет увидеть уже первые преимущества. Тогда вы будете с нетерпением ждать прогулки после обеда почти так же, как и самого ужина.

Вот некоторые советы, которые помогут сделать регулярную ходьбу приятной формой физической активности:

менять место, где вы ходите

выгуливать собаку

гулять с друзьями

Носите свободную удобную одежду и обувь, чтобы избежать мозолей и травм.