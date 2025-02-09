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Назван худший перекус для вечера

Воскресенье 09 февраля 2025 17:31
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Назван худший перекус для вечера Фото: Чем не надо перкусывать вечером (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Вечернее время - это время отдыха и восстановления сил. Однако, многие из нас любят перекусить перед сном, и это может стать настоящей проблемой для здоровья и фигуры.

О худшем перекусе для вечера, от которого стоит отказаться ради крепкого сна и красивой фигуры, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Кто же он, этот "враг" здорового сна и стройности?

Худшим перекусом для вечера специалисты считают жирную и жареную пищу. Такие блюда, как картофель фри, бургеры, жареные котлеты, пицца и другие подобные "вкусности" не только содержат много калорий, но и долго перевариваются, что может привести к дискомфорту в желудке и бессоннице.

Почему жирная и жареная пища - не лучший выбор для вечернего перекуса?

Высокая калорийность

Жирная и жареная пища содержит много калорий, которые не успеют потратиться за ночь и могут отложиться в виде лишних килограммов.

Медленное переваривание

Жирная пища долго переваривается, что может привести к ощущению тяжести в желудке, изжоге и другим проблемам с пищеварением.

Нарушение сна

Из-за дискомфорта в желудке и активной работы пищеварительной системы, сон может быть беспокойным и прерывистым.

Влияние на гормональный фон

Жирная пища может влиять на выработку гормонов, регулирующих аппетит и сон.

Какие же альтернативы?

Вместо вредных перекусов, стоит выбирать легкие и полезные варианты, которые не только утолят голод, но и будут способствовать здоровому сну и сохранению фигуры.

Вот несколько примеров полезных вечерних перекусов:

  • Кисломолочные продукты: кефир, йогурт, ряженка - это отличный выбор для вечернего перекуса. Они содержат белок, кальций и другие полезные вещества.
  • Фрукты и овощи: яблоко, груша, банан, морковь, огурец - это легкие и полезные варианты, которые не перегружают пищеварительную систему.
  • Орехи и семена: небольшая горстка орехов или семян - это отличный перекус, который содержит полезные жиры, белок и клетчатку.
  • Отварное яйцо: яйцо - это источник белка, который быстро насыщает и не содержит много калорий.
  • Сыр: небольшое количество сыра - это еще один полезный вариант для вечернего перекуса.

Что важно помнить о еде?

  • Время: ужинать стоит не позднее, чем за 2-3 часа до сна.
  • Размер порции: перекус должен быть небольшим, чтобы не перегружать пищеварительную систему.
  • Индивидуальные особенности: выбор перекуса зависит от ваших индивидуальных потребностей и предпочтений.

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В материале использованы такие источники - журнал Sleep, Penmedicine.org.

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