Это блюдо держит сытость до обеда: готовится всего 10 минут
Скрембл с тофу и шпинатом может стать идеальным вариантом для питательного завтрака. Такой растительный прием пищи обеспечивает ощущение сытости до обеда благодаря высокому содержанию белка и клетчатки.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает также, почему полезно есть такое блюдо по утрам.
Список ингредиентов
Скрембл - это не только вкусное, но и очень питательное блюдо. Вот основные ингредиенты, которые понадобятся:
- куриные яйца - 3 шт.
- оливковое масло
- сыр тофу - 400 г
- соль - 3 г
- перец черный молотый - 3 г
- шпинат - 200 г
- сок лимона - 3 мл.
Простой способ приготовления
Сначала разогрейте сковороду с маслом и пожарьте несколько минут шпинат. Далее пальцами раскрошите тофу на мелкие кусочки в сковороду и перемешайте.
Яйца разбейте в миску, посолите и поперчите. Возьмите другую сковороду, налейте масло и вылейте яичную массу. Постоянно помешивайте скрембл в течение 1 минуты. Должен бить нежной и кремовой структуры.
После этого добавьте его к шпинату и полейте лимонным соком.
Скрембл с тофу и шпинатом (фото: simplyrecipes.com)
Почему полезно есть скрембл с утра
Преимущества такого завтрака для здоровья следующие:
- высокое содержание белка и клетчатки - надолго насыщает
- поддерживает мышечную массу
- подходит для людей с непереносимостью лактозы
- полностью растительное блюдо
- хорошо усваивается и не нагружает пищеварительную систему
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Doctor kiltz и Simply recipes.
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