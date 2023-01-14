Эта соль улучшает работу пищеварения и омолаживает организм

Чем полезна черная соль

Черная соль отличается высоким содержанием минеральных веществ, особенно железа. Именно это и определяет его цвет.

Такую соль добывают в Гималаях между территориями Индии и Непала. Она является источником сероводорода, йода, железа, калия и серы. Концентрация полезных микро- и макроэлементов в несколько раз превосходит другие виды соли.

Также эта соль имеет минимальную концентрацию натрия хлорида. То есть это означает, что она имеет менее соленый вкус. Также в ней снижено содержание хлорида натрия, защищающего организм от вредных солевых отложений, засорение сосудов.

"Польза черной соли сосредоточена в сернистых соединениях. Они усиливают перистальтику кишечника, действуют одновременно и как средство от запора, так и мощный стимулятор для внутренних органов", - говорится в сообщении.

В частности, если обычная поваренная соль подходит абсолютно всем, то черный минерал понравится не каждому. Она выделяет специфический яичный запах и аромат. Запах настолько ярко выражен, что омрачает другие вкусы и запахи блюда. Это связано с большой концентрацией сероводорода.

Диетолог рассказала, как черная соль положительно влияет на организм:

способствует передаче и генерации нервных импульсов;

стабилизирует транспортную функцию, регулирует перенос жидкости и питательных компонентов в клетки;

повышает тонус и силу мышечного корсета;

улучшает работу пищеварительной системы;

оказывает омолаживающий эффект;

способствует поддержанию уровня PH крови;

убирает сухость кожи;

снимает боли и спазмы в связях;

помогает при изжоге.

Также в черных солях много йода, меди, кальция, магния и селена, что помогает улучшить работу кишечника, избавиться от изжоги, дисбактериоза и метеоризма.

Кроме того, продукт также улучшает зрение и снимает депрессию.

Кому следует отказаться от черной соли

Черную соль противопоказано принимать при: