Эта ежедневная привычка приводит к болезням сердца. Каждый иногда этим "грешит"

Медики заявляют, что такая обыденная привычка, как чистка зубов только утром и отказ от вечерней гигиены полости рта увеличивает риски развития сердечно-сосудистых болезней.

Как проводили исследования

Ученые провели соответствующие исследование и опубликовали свои результаты в журнале Scientific Reports.

Медики исследовали участников от 20 лет, которые были госпитализированы в больницу университета Осаки в Японии в период с апреля 2013 года по март 2016 года для обследования, операции или лечения.

Кроме того, также учитывались люди, которые посещали стоматологическое отделение для лечения зубов, послеоперационного ухода за полостью рта и скрининга на инфекции.

В общей сложности 1675 участников исследователи разделили на четыре группы. Группа "Утро и вечер" состояла из людей, чистивших зубы дважды в день, один раз после пробуждения и один раз перед сном.

Группа "Вечер" сообщила, что чистила зубы только один раз ночью, тогда как группа "Утро" чистила зубы только после пробуждения. Последняя группа под названием "Ноль" вообще не выполняла эту ключевую практику гигиены полости рта.

Затем исследователи оценили возраст, пол, историю курения и результаты последующего наблюдения каждого участника.

Кроме того, четверо независимых исследователей также просмотрели стоматологические и медицинские карты всех участников.

Они сосредоточились на таких факторах как здоровье полости рта, частота и время чистки зубов до госпитализации, глубина пародонтальных карманов, степень подвижности зубов и количество зубов.

Что касается показателей здоровья сердечно-сосудистой системы, исследователи рассматривали госпитализацию по поводу сердечной недостаточности, аритмии, инфаркта миокарда, стенокардии, а также заболеваний клапанов и аорты, нуждающихся в хирургическом вмешательстве.

Какие результаты исследования

Полученные данные свидетельствуют о том, что некурящие в группах "Ноль" и "Утро" имели гораздо худший прогноз при госпитализации с проблемами сердечно-сосудистой системы.

С другой стороны, группы "Утро и вечер" и "Вечер" имели более высокие показатели выживания.

Команда объяснила, что хотя результаты ограничиваются сердечно-сосудистыми заболеваниями, они подчеркнули важность ночной чистки зубов.

"Мы считаем, что чистка зубов ночью важна для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний", - заявила команда.