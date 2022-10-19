Эта секретная функция фена сделает волосы блестящими и гладкими
Фен - это универсальный прибор для сушки и укладки волос любой длины. Он есть практически в каждом доме. Мало кто использует известную его функцию, которая делает волосы блестящими и гладкими.
Об этом пишет SantePlus.
Фен помогает быстро высушить и уложить волосы, но регулярное его использование вредит. Чрезмерное использование тепла приводит к повреждению и высыханию волос. Однако смягчить негативное влияние можно благодаря этой незаметной функции "холодный воздух".
Чтобы свести к минимуму риск повреждения волос, желательно его хорошо отжать перед сушкой. "Холодный воздух" идеально подходит для сушки корней.
Какая польза
Преимущество этой функции заключается в том, что она способствует закрытию кутикул, благодаря чему ваши волосы становятся более гладким, блестящим и более легким для расчесывания. Высокие температуры делают волосы сухими и раздвоенными.
Правда поток прохладного воздуха займет больше времени, чтобы высушить всю голову, но это позволит избежать массы неудобств для ваших волос.
В целом специалисты настоятельно рекомендуют использовать эту функцию, чтобы избежать поражения кутикул, дополнительно увлажнить кожу головы и не пересушить пряди.
Независимо от используемой температуры воздуха, при сушке волос следует соблюдать несколько правил:
- После ванны или душа сначала вытрите волосы полотенцем;
- Перед сушкой тщательно расчешите;
- При работе с устройством следите за тем, чтобы поток горячего воздуха не направлялся на один участок. Соблюдайте расстояние не менее 30 см;
- Людям с ломкими волосами следует нанести на пряди защитный бальзам;
- Если ваши волосы слишком тонкие, поток прохладного воздуха лучше всего подходит для защиты.
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