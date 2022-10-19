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Эта секретная функция фена сделает волосы блестящими и гладкими

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Среда 19 октября 2022 16:03
Эта секретная функция фена сделает волосы блестящими и гладкими Как правильно сушить волосы (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Фен - это универсальный прибор для сушки и укладки волос любой длины. Он есть практически в каждом доме. Мало кто использует известную его функцию, которая делает волосы блестящими и гладкими.

Об этом пишет SantePlus.

Фен помогает быстро высушить и уложить волосы, но регулярное его использование вредит. Чрезмерное использование тепла приводит к повреждению и высыханию волос. Однако смягчить негативное влияние можно благодаря этой незаметной функции "холодный воздух".

Чтобы свести к минимуму риск повреждения волос, желательно его хорошо отжать перед сушкой. "Холодный воздух" идеально подходит для сушки корней.

Какая польза

Преимущество этой функции заключается в том, что она способствует закрытию кутикул, благодаря чему ваши волосы становятся более гладким, блестящим и более легким для расчесывания. Высокие температуры делают волосы сухими и раздвоенными.

Правда поток прохладного воздуха займет больше времени, чтобы высушить всю голову, но это позволит избежать массы неудобств для ваших волос.

В целом специалисты настоятельно рекомендуют использовать эту функцию, чтобы избежать поражения кутикул, дополнительно увлажнить кожу головы и не пересушить пряди.

Независимо от используемой температуры воздуха, при сушке волос следует соблюдать несколько правил:

  • После ванны или душа сначала вытрите волосы полотенцем;
  • Перед сушкой тщательно расчешите;
  • При работе с устройством следите за тем, чтобы поток горячего воздуха не направлялся на один участок. Соблюдайте расстояние не менее 30 см;
  • Людям с ломкими волосами следует нанести на пряди защитный бальзам;
  • Если ваши волосы слишком тонкие, поток прохладного воздуха лучше всего подходит для защиты.

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