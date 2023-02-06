Эта простая специя способна улучшить вашу память и внимание: она есть на каждой кухне

Исследователи обработали сотни отчетов и пришли к выводу, что корица может позитивно влиять на память человека, улучшать когнитивные способности. Она обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, а еще укрепляет иммунитет.

Некоторые биологические активные соединения корицы могут улучшать работу мозга, особенно память и обучение.

"Исследования in vivo показали, что использование корицы или ее компонентов, таких как эвгенол, коричный альдегид и коричная кислота, может улучшить когнитивные способности", - подчеркивают ученые.

Они отмечают, что даже использование жевательной резинки с корицей может улучшить память и снизить уровень тревоги. Еще этой специей можно посыпать хлеб.

"Большинство исследований показывают, что корица может быть полезной для предотвращения и уменьшения когнитивных расстройств. Ее можно использовать как вспомогательный способ при лечении сопутствующих заболеваний", - считают исследователи.