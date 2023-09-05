Эта простая ошибка может испортить тесто для выпечки даже у опытных кулинаров

Тесто необходимо для приготовления очень многих блюд и каждый повар использует разные рецепты для его приготовления. Самое простое тесто обычно готовят для булочек, пирожков и пирогов. Но порой выпечка оказывается не очень вкусная - забитая, сухая и твердая.

Какая простая ошибка может испортить ваше тесто для выпечки - читайте в материале Styler.

Какие ингредиенты могут испортить тесто

В основную рецептуру приготовления теста входит вода, соль, мука, яйца и дрожжи. Количество и состав ингредиентов может немного меняться, в зависимости от того, какое тесто и для чего замешивает повар.

Долгое время считалось, что большое количество яиц сделает выпечку более нежной и воздушной. И это действительно работает, но только с определенным видами выпечки. Например, с паской к празднику.

И для замешивания теста нужно использовать не целые яйца, а только желток. Потому что большое количество белка выпечку может сильно испортить - при нагревании высокими температурами он твердеет, а значит выпечка станет твердой.

Кроме всего прочего, для замешивания теста нужно использовать яйца комнатной температуры, а не холодные из холодильника.

Большое значение при замешивании теста имеют и другие ингредиенты - маргарин или масло, свежие дрожжи.

Испортить вашу выпечку могут сухофрукты, орехи или мак, а еще - большое количество сахара. Все эти ингредиенты лишают тесто эластичности.

Поэтому, при выпечке пирожков, булочек или пирогов нужно соблюдать норму и все необходимые продукты добавлять строго по рецепту, а не "на глаз".

Как замесить идеальное тесто ля пирожков

Мука - 2 стакана

Молоко или кефир - 1 стакан

Сахар - 1 ст. ложка

Соль - 0,5 ч. ложки

Растительное масло - 4 ст. ложки

Сухие дрожжи - 1 ст. ложка

Молоко нагрейте до температуры тела человека и растворите в нем дрожжи, хорошо перемешайте, потом сразу добавляйте сахар, соль и снова перемешайте. Потом добавьте растительное масло.

Муку просейте через сито, можно даже несколько раз, чтобы она насытилась кислородом и стала пушистой. Перемешайте молочно-дрожжевую смесь и всыпайте муку частями.

Сначала мешайте ложкой или лопаткой, потом перекладывайте тесто на рабочую поверхность, присыпанную мукой и вымешивайте руками до тех пор, пока тесто не перестанет прилипать.

Подсыпайте муку только по мере необходимости, чтобы тесто не стало крутым и грубым. Помните, что все должно быть теплым.

Накройте тесто полотенцем и оставьте в тепле на 1-2 часа, чтобы оно подошло. Время зависит от качества дрожжей. Как только тесто увеличится в объеме в 1,5-2 раза - обомните его руками. Теперь приступайте к лепке пирожков.

Перед выпечкой пирожкам дайте постоять еще минут 30.