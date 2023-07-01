Эта популярная привычка сильно вредит зубам: откажитесь от нее и увидите результат

Все хотят иметь красивые белые зубы и в то же время даже не замечают собственных дурных привычек, которые разрушают и портят их. Необходимо следить за образом жизни, чтобы в будущем не тратить огромные деньги на лечение зубов.
Об этом пишет MailOnline.
Вредная для зубов привычка связана с тем, как мы пьем и сколько мы это делаем.
По словам стоматолога из Нью-Йорка Данте Девоти, употребление напитка в течение дня вместо того, чтобы выпить его за один раз, может нанести больше вреда здоровью зубов.
Зубная эмаль - самое твердое минерализованное вещество в нашем теле. Длительное влияние кислоты - прежде всего кислых напитков может вызвать деминерализацию зубов и эрозию.
Слюна помогает снизить кислотность, но этот процесс происходит не так быстро. Стоматолог отметил, что может потребоваться до одного часа, чтобы нейтрализовать уровень pH во рту до "защитного диапазона".
Самые вредные напитки - это сладкие газированные. Вреден в них сахар, а это источник пищи для вредных бактерий.
Поэтому следует избегать частого питья сладких газированных напитков во избежание негативного воздействия на зубы.
Необходимо употреблять больше продуктов с низким содержанием углеводов и сахара. Это полезно не только зубам, но и общему здоровью. К таким продуктам относят:
Правила ухода за зубами, которые помогут восстановить красоту улыбки:
Чистить зубы необходимо не менее 2 раз в день - утром и перед сном. Процесс чистки должен длиться 2-3 минуты, а щетку размещают под углом 45 градусов. Благодаря этой процедуре зубная эмаль очищается от остатков пищи и не подвергается воздействию бактерий.
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