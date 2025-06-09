Это популярное блюдо на барбекю - настоящая калорийная "бомба": вот почему

Сыр халуми часто выбирают как вегетарианскую альтернативу мясу на барбекю. Однако несмотря на свой полезный имидж, во время жарки он превращается в настоящую калорийную "бомбу" - с высоким содержанием жиров и соли.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express/

Почему халуми не является здоровым вариантом барбекю

Профессор и руководитель клиники похудения Франклин Джозеф рассказал, что сезон барбекю - прекрасная возможность пообщаться и насладиться вкусной едой.

Единственная еда, которой эксперт избегает, это жареный сыр халуми. Это традиционный кипрский полутвердый сыр, изготовленный преимущественно из смеси овечьего, козьего и коровьего молока. Имеет плотную эластичную структуру и солоноватый вкус.

Он часто считается "здоровой" заменой в меню барбекю, особенно для вегетарианцев или тех, кто пытается питаться правильно. Но это настоящая калорийная "бомба".

Небольшая порция - всего два кусочка может содержать более 300 калорий и около 25 г жира. Однако, обычно никто не останавливается на двух кусочках. Сочетание высокого содержания жира, соли и низкого ощущения сытости делает халуми плохим выбором для похудения.

"Вы не чувствуете сытости от него так же, как от постного белка, такого как курица или кусок рыбы. Он сытный, соленый, а жир быстро накапливается. Вот почему так важно выбирать продукты, которые насытят вас, не тратя при этом весь ваш "калорийный бюджет", - добавил эксперт.

Что полезно готовить на барбекю

Курица, рыба, креветки или овощные шашлычки с разноцветными овощами - лучшие варианты для сытного и постного блюда на гриле. Они имеют высокое содержание белка, низкое содержание жира и дольше оставляют ощущение сытости.

Профессор также советует быть внимательным к соусам и маслам. Многие люди поливают оливковым маслом овощи или салаты, думая, что это полезно. Однако, так вы будете потреблять много калорий.