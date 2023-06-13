Этот популярный кофе из кафе может нанести вред здоровью

Сейчас очень популярным стал напиток бамбл или капуоранж - кофе с апельсиновым соком. Однако, как выяснилось, напиток не совсем положительно влияет на здоровье организма.

Об этом сообщает WellandGood .

Почему напиток вреден

Эксперт по кофе Женевьев Капплер и диетолог, специалист по экологически чистым пищевым системам Кристина Маниан рассказали, что кофе с апельсиновым соком может серьезно навредить организму.

По словам диетолога, эспрессо с апельсиновым соком может привести к боли в животе. Все потому, что сок и кофе являются продуктами с высокой кислотностью.

Кофе может стимулировать выработку желудочной кислоты, что может вызвать неприятные симптомы кислотного рефлюкса или изжоги.

Кристина Маниан рассказал, что в кофе содержатся водорастворимые полифенолы. Они могут блокировать усвоение витамина С, содержащегося в апельсиновом соке.

Поэтому эксперты советуют для получения максимальной пользы из обоих напитков, употреблять их по отдельности. К тому же следует выдержать час паузы между ними.

Как пить напиток и не вредить себе

Сочетание кофе с апельсиновым соком - не лучшая идея. Однако, если вкус напитка доставляет удовольствие, следует придерживаться советов.

Капплер рассказал, что вкус кофе с цитрусовыми нотками можно получить другим безопасным способом.

В частности, необходимо искать сорта кофе, уже сочетающие в себе натуральный цитрусовый вкус. К примеру, сорт Roasting Plant Coffee из Йемена имеет прекрасные ноты сицилийского апельсина, ванили и лесных ягод.

Другой способ, который поможет наполнить кофе цитрусом - добавить в него экстракт флердоранжа. Сироп или экстракт не взаимодействуют с рН кофе, но добавляют нотки апельсинового вкуса.

Необходимо в охлажденный кофе добавить сливки с чистым экстрактом ванили, экстракт цветов апельсина и коричневый сахар. Так кофе не будет вредить здоровью.

Когда нельзя пить кофе

Кофе нельзя пить натощак. Ароматный напиток лучше употреблять через два часа после завтрака. В таком случае никакого вреда для организма не будет.

Кофе натощак раздражает слизистую, может спровоцировать гастрит, изжогу или тошноту.

Исключить кофе из рациона нужно людям, которым свойственна тревожность, панические атаки, а также людям склонным к доброкачественным опухолям.

Люди, имеющие проблемы с сердечно-сосудистой системой, прежде чем употреблять привычные дозы кофе, следует проконсультироваться с врачом.