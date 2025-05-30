Эта ошибка перед завтраком тормозит потерю веса: узнайте, делаете ли вы ее!

Многие стремятся сбросить лишние килограммы, начиная день с "правильного" завтрака. Однако одна распространенная утренняя ошибка может свести на нет все усилия.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror .

Что нельзя делать перед завтраком

Когда дело доходит до первого приема пищи за день, есть тенденция сосредоточиться на выборе между кашей, яичницей-болтушкой или полным отказом от завтрака. Но оказывается, что существует ключевая привычка перед завтраком, которой часто пренебрегают, и она может определить успех или неудачу диеты.

Профессор Франклин Джозеф, руководитель клиники похудения, сказал, что обычно акцент делается на питательных завтраках, но то, что вы делаете перед едой, может быть скрытой причиной неудовлетворительных результатов в похудении.

В частности, большинство людей просыпаются и сразу идут на кухню и делают кофе, даже не задумываясь, что это ошибка. Он отметил на потерянном шансе улучшить сжигание жира, повысить уровень энергии и естественным образом подавить аппетит, если не запустить свой организм должным образом утром.

Речь идет о пренебрежении гидратацией. Организм теряет воду за ночь через дыхание и пот.

"Если вы не пополните эту воду первым делом, вы начнете свой день в состоянии легкого обезвоживания, а это может замедлить ваш метаболизм, спровоцировать тягу к сахару и оставить вас в состоянии вялости и усталости", - добавил эксперт.

Чтобы достичь максимальных результатов, профессор Джозеф советует выпивать не менее 400-500 мл воды в течение получаса после пробуждения, а щепотка высококачественной морской соли может еще больше улучшить усвоение.

Почему кофе может затруднить сжигание жира

Кофеин сразу после утреннего употребления повышает уровень кортизола - главного гормона стресса в организме, что может препятствовать сжиганию жира, увеличивать накопление жира на животе и вызывать чувство тревоги.

Рекомендуется воздержаться от кофеина в течение 60-90 минут после пробуждения и употребления достаточного количества воды. Профессор Джозеф сказал, что это дает организму время сбалансировать уровень кортизола и лучше управлять уровнем энергии в течение дня.

Гидратация не только важна для вашего метаболизма, а жизненно важна для контроля аппетита.