Эта безобидная привычка испортит ваши зубы. Стоматолог предостерег от ужасных последствий

Какая привычка может разрушить зубы?

Лимонная вода уже несколько лет бьет рекорд популярности. Ее пользу для здоровья оценивают эксперты и поклонники здорового образа жизни.

Несмотря на многочисленные преимущества, она может оказать негативное влияние на ваши зубы. Доктор-стоматолог Андрей Божич обратил внимание на опасность, связанную с высоким уровнем кислотности лимонной воды для здоровья зубов.

"Лимонный сок имеет уровень рН около 2, что очень кисло. Эта кислотность может повредить эмаль на ваших зубах, которая является твердым защитным внешним слоем. Эрозия эмали может привести ко многим проблемам с зубами, от повышенной чувствительности к кариесу", - сообщил он.

Когда эмаль стерта - зубы становятся более восприимчивыми к кариесу и повреждениям, предупреждает доктор Божич.

Болит ли поврежденная эмаль?

Эмаль является первой линией защиты зубов от вредных микробов и веществ. Если этот барьер нарушается, мягкий дентин под ним обнажается. Это приводит к таким потенциальным проблемам, как:

Повышенная чувствительность зубов - это особенно заметно при употреблении горячих и холодных блюд и напитков.

Высший риск кариеса - меньшая защита зубов делает их более восприимчивыми к кариесу.

Эстетические проблемы - повреждение эмали может привести к изменению цвета и желтоватости зубов.

Как сделать воду с лимоном безвредной?

Использование соломинки может уменьшить контакт кислой лимонной воды с вашими зубами, помогая предотвратить эрозию эмали, советует доктор Божич.

Также может быть полезно ополоснуть рот водой, чтобы нейтрализовать кислоту и смыть остатки. Также лучше ограничить употребление воды с лимоном до одного стакана в день.

"Рассмотрите менее кислые альтернативы, добавляйте в воду огурец или мяту, которые освежают и мягче влияют на зубы", - добавляет специалист.

Стоматолог также советует избегать чистки зубов сразу после употребления воды с лимоном и ждать минимум 30 минут, пока эмаль снова затвердеет, а также чистить зубы пастой с фтором.