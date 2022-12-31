Эта молитва на Новый год 2023 поможет избавиться от проблем: текст

В большие церковные праздники принято молиться святым, чтобы они даровали счастье, избавление от болезней и тревог, а также простили грехи. И хотя Новый год - не религиозный праздник, в этот день тоже можно прочитать молитву, которая поможет избавиться от всех проблем.

Господи Боже, всех видимых и невидимых созданий Творческое, сотворившее времена и годы, Сам благослови новый год, только что начавшийся и который мы считаем от Твоего воплощения ради нашего спасения. Благослови Украину в новом году прекращением войны, мирным небом над головой, миром в обществе и миром в сердцах.

Позволь нам провести этот год и много лет после него в согласии и согласии с ближними нашими; укрепи и распространи Святую Вселенскую Церковь, которую Ты Сам основал в Иерусалиме, и спасительной жертвой святого Тела и Пречистой Крови освятил.

Отечество наше превознесение, сохрани и прославь; просвети весь народ наш – воинов-защитников, тружеников и власть имущих – светом совести, разума и духовности; Многолетие, здоровье, обилие плодов земных, хороший урожай и благоприятные природные условия даруй нам; защита от загрязнения и человеческого истребления наши замечательные реки и озера, густые леса и плодородные нивы.

Упокой, Боже, в Твоих светлых жилищах всех, кто отошел в вечность, помня Твои заповеди и защищая Твою святую правду, всех, кто стал невинными жертвами слепой ненависти и насилия.

Нас, грешных, всех родственников и ближних наших, соотечественников и всех благоверных христиан, как истинный наш Верховный Пастырь, упаси, огороды и утверди на пути спасения, чтобы и мы, следуя им, после благословенной Тобой жизни в мире этом, достигли Царства Твоего Небесного и удостоились вечного блаженства со святыми Твоими во веки веков. Аминь.