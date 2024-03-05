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Эта методика инновационна для Украины. В Виннице провели уникальную операцию по протезированию

Винница, Вторник 05 марта 2024 20:15
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Эта методика инновационна для Украины. В Виннице провели уникальную операцию по протезированию В Виннице провели уникальную операцию (фото: Facebook/Винницкая областная клиническая больница имени М. И. Пирогова)
Автор: Василина Копытко

Уникальную для отечественной медицины операцию остеоинтеграционного протезирования провели в Виннице. Эта методика повышает мобильность пациента и ускоряет реабилитацию после ампутации.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Винницкой областной клинической больницы имени Н. И. Пирогова в Facebook.

Что известно об операции

Остеоинтеграционное протезирование предполагает внедрение внутрикостного имплантата в кость ампутированной конечности пациента, к наружной части которого в дальнейшем фиксируются компоненты протеза.

Данная методика инновационна для Украины и направлена на то, чтобы повысить мобильность пациента и ускорить реабилитацию после ампутации. Важное преимущество этого метода в том, что он возвращает пациенту чувствительность, он может ощущать и различать поверхности, на которые наступает.

"Для нашего государства сейчас очень важно иметь возможность проводить подобные оперативные вмешательства, сейчас проведено всего несколько таких операций", - говорят медики.

Эта методика инновационна для Украины. В Виннице провели уникальную операцию по протезированиюЭта методика инновационна для Украины. В Виннице провели уникальную операцию по протезированиюЭта методика инновационна для Украины. В Виннице провели уникальную операцию по протезированиюОстеоинтеграционное протезирование является инновационным для Украины (фото: Facebook/Винницкая областная клиническая больница имени М. И. Пирогова)

Также они добавляют, что медики больницы им. М.И.Пирогова внедряют новое направление протезирования при содействии одного из ведущих специалистов в мире - австралийского ортопеда-травматолога Муньеда Аль Мудериса. Он сделал уже около полутора тысяч подобных операций по всему миру. Его пациенты ведут активный образ жизни и работают без ограничений.

"Идея остеоинтегрирования - это быстрая реабилитация и возвращение к самостоятельной жизни. У меня есть пациенты по всему миру - это люди, которые попали в автокатастрофу, военные с минно-взрывными травмами, а также пострадавшие в результате инфекционных и других болезней", - говорит. Аль Мудерис.

Делать первые шаги на имплантированных протезах пациент может уже на следующий день после операции. Еще через шесть недель - полноценно ходить.

Эта методика инновационна для Украины. В Виннице провели уникальную операцию по протезированиюЭтот вид протезирования позволяет пациенту быстрее выздороветь (фото: Facebook/Винницкая областная клиническая больница имени М. И. Пирогова)

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