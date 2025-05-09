Эта косметика вредит здоровью: проверьте свои средства на наличие 4 веществ

Почему химические вещества добавляют в средства

Перфторалкильные и полифторалкильные вещества (PFAS), фталаты и парабены - это ингредиенты, которые часто есть в тушах, тональных кремах и жидких губных помадах, поскольку они предлагают свойства, улучшающие эффективность, которые трудно воспроизвести.

Это может включать увеличение срока годности средства, повышение водостойкости, стабилизацию летучих ингредиентов или предотвращение роста микробов для продления срока годности.

Химик-косметик Крупа Кестлайн рассказала, что перфторуглеродные кислоты (PFAS) помогают водостойким тушам и стойким губным помадам держаться на месте, тогда как фталаты обычно добавляются к ароматизаторам, чтобы ароматы дольше держались, а духи, лосьоны и средства по уходу за волосами хранились в течение длительного времени.

Также есть парабены, которые широко используются в косметике, средствах ухода за кожей и волосами для предотвращения роста микробов.

Как обнаружить коварные токсины в косметике

Поскольку этикетки с составляющими не всегда просты, поэтому часто потребителям приходится самостоятельно их расшифровывать.

Существует четыре группы ингредиентов, на которые стоит обратить внимание из-за их химического состава, склонности к накоплению в организме и рисков для здоровья: перфторуглеродные кислоты (PFAS), вещества, высвобождающие формальдегид, циклические силиконы и бутилированный гидрокситолуол (BHT).

В частности, перфтороктановые масла (PFAS) печально известны тем, что задерживаются как в окружающей среде, так и в организме из-за их прочных углерод-фторовых связей, и их связывают с эндокринными нарушениями, токсичностью для печени и даже раком.

Чтобы идентифицировать ингредиенты PFAS на этикетках косметических средств, ищите PTFE, перфтороктановую кислоту или что-либо, начинающееся с "перфтор" или "полифтор".

Консерванты, высвобождающие формальдегид, такие как DMDM гиддантоин, имидазолидинил мочевина и кватерниум-15, часто используются в косметике на водной основе и средствах ухода за волосами для борьбы с ростом микробов.

Однако, даже в низких уровнях формальдегид может вызвать контактный дерматит и аллергические реакции, особенно у людей с чувствительной кожей.

Также существуют циклические силиконы, такие как циклотетрасилоксан (D4) и циклопентасилоксан (D5), которые используются для обеспечения гладкой текстуры и быстросохнущих свойств в праймерах и тональных основах.

Однако, D4 и D5 вызвали беспокойство из-за их биоаккумуляции в окружающей среде и потенциальных последствий нарушения работы эндокринной системы.

На что еще обратить внимание

Также, если вы видите "аромат" или "духи" без разбивки на его компоненты, это тревожный сигнал. Эти термины юридически защищены как "коммерческая тайна", что позволяет брендам избегать раскрытия полного химического состава своих ароматических смесей, чтобы сохранить запатентованные формулы.

К тому же они могут скрывать десятки, а иногда даже сотни отдельных химических веществ, которые могут вредить здоровью. Это отсутствие прозрачности особенно распространено в парфюмерии, средствах по уходу за волосами, а также в стойкой косметике, где аромат и эффективность играют большую роль в привлекательности для потребителей.

К громким маркетинговым терминам также следует относиться критически. Слова "натуральный" и "органический" на этикетке не обязательно означают, что средство безопасно.

Биохимик Валерия Апарович рассказала, что хотя натуральные и органические ингредиенты могут иметь преимущества, но они также могут увеличить риск аллергических реакций из-за высокого содержания натуральных ароматизаторов и консервантов.