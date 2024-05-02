Эта главная ошибка при чистке зубов может сделать их желтыми

Какую главную ошибку совершают люди во время чистки зубов

Стоматолог объяснил, что перед тем как начать чистить зубы, желательно намочить зубную щетку. Этот маленький шаг облегчает распределение зубной пасты по всем зубам, делая чистку более эффективной.

Кроме того, когда вы смачиваете щетину на щетке, она смягчается. Это означает, что при чистке она мягче влияет на десны и зубы, помогая избежать любого раздражения или повреждения.

Чистка зубов определенным образом, например без воды или сразу после еды, может со временем сделать их менее белыми.

Сначала сухая щетка может показаться полезной для удаления поверхностных пятен, но без воды зубная паста плохо распределяется, что приводит к тусклости зубов.

Кроме того, чистка зубов слишком быстро после употребления кислой пищи может привести к повреждению зубной эмали. После этого она меняет цвет на желтый.

Кислота смягчает эмаль, что может привести к чувствительности зубов или изменить цвет. Чтобы избежать этого, лучше подождать некоторое время после употребления кислой пищи, прежде чем чистить зубы, чтобы ваша эмаль оставалась крепкой, а зубы оставались здоровыми.

Не забывайте чистить зубы и десну в течение двух минут дважды в день, использовать ополаскиватель и посещать стоматолога.