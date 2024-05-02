RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Эта главная ошибка при чистке зубов может сделать их желтыми

Фото: Как чистить зубы, чтобы они не были желтыми (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Доктор Ферах Хамид из Британии объяснил, как одна простая ошибка, которую люди совершают при чистке зубов, может привести к тому, что они желтеют.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Bristol Live.

Какую главную ошибку совершают люди во время чистки зубов

Стоматолог объяснил, что перед тем как начать чистить зубы, желательно намочить зубную щетку. Этот маленький шаг облегчает распределение зубной пасты по всем зубам, делая чистку более эффективной.

Кроме того, когда вы смачиваете щетину на щетке, она смягчается. Это означает, что при чистке она мягче влияет на десны и зубы, помогая избежать любого раздражения или повреждения.

Чистка зубов определенным образом, например без воды или сразу после еды, может со временем сделать их менее белыми.

Сначала сухая щетка может показаться полезной для удаления поверхностных пятен, но без воды зубная паста плохо распределяется, что приводит к тусклости зубов.

Кроме того, чистка зубов слишком быстро после употребления кислой пищи может привести к повреждению зубной эмали. После этого она меняет цвет на желтый.

Кислота смягчает эмаль, что может привести к чувствительности зубов или изменить цвет. Чтобы избежать этого, лучше подождать некоторое время после употребления кислой пищи, прежде чем чистить зубы, чтобы ваша эмаль оставалась крепкой, а зубы оставались здоровыми.

Не забывайте чистить зубы и десну в течение двух минут дважды в день, использовать ополаскиватель и посещать стоматолога.

 

Напомним, ранее мы рассказывали о 5 симптомах тяжелого "стоматологического" состояния, когда даже обезболивающее не поможет.

Читайте также, о главной ошибке при чистке зубов, которую допускает каждый.

Читайте РБК-Украина в Google News
стоматитЗдоровьеЗубы