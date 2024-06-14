На восстановление понадобятся месяцы: какая ошибка может повредить ногти

Часто девушки после длительного ношения маникюра начинают сдирать лак с ногтей. Такие действия серьезно повреждают ногтевую пластину.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost .

Как устроены ногти

Дерматолог Дана Стерн рассказал, что ногтевая пластина - это жесткая структура, состоящая из слоев ногтевых клеток.

Ногтевое ложе - структура мягкой ткани под ногтевой пластиной, которая обеспечивает богатый запас нервов и крови. "Корень" ногтя называется матриксом ногтя. Его называют центром формирования ногтей, который включает частично видимый полумесяц возле основания ногтевой пластины.

Кутикулы расположены непосредственно над ногтевой пластиной и служат защитным слоем, предотвращающим проникновение влаги и инфекций в ногтевой блок.

Почему нельзя срывать лак для ногтей

Трудно устоять перед желанием содрать лак с ногтей, к тому же эта привычка является одним из самых простых способов повредить ногти.

"У меня есть опытные клиенты, которые думают, что они снимают только лак, но на самом деле они отслаивают куски своего натурального ногтя, оставляя ногтевое ложе открытым", - пояснил эксперт.

Это не только может быть болезненным, но и оголенные ногтевые ложа также могут сделать ногти более уязвимыми к условиям окружающей среды, что может повлечь за собой дальнейшее повреждение.

Когда вы наносите лак для ногтей, он прилипает к верхним слоям ногтевых клеток, которые уже могут быть хрупкими и склонными к отслаиванию и расслаиванию.

Когда лак с ногтей снимается, эти верхние слои онихоцитов также могут быть непреднамеренно удалены вместе с лаком, оставляя ноготь с неровной поверхностью и белыми пятнами, которые называются кератиновыми грануляциями.

Хотя кератиновые гранулы по своей сути не вредны, ведь является признаком обезвоживания, и лечение может требовать вообще перерыва в лаке для ногтей.

Более того, сдирание лака для ногтей может вызвать состояние, которое называется онихолизисом, при котором ногтевая пластина отделяется от ногтевого ложа.

Кроме удаления поверхностных слоев клеток ногтя и вызвания неровностей на поверхности, ногтевая пластина может со временем утончаться, если ковыряние является постоянным и хроническим.

Такая привычка может привести к тому, что ногтевое ложе станет красным и может привести к чувствительности к высоким и низким температурам.

Имеет ли значение, какой тип лака вы выбираете

Традиционный лак для ногтей несколько менее вреден для сдирания, поскольку он имеет меньшую адгезию по сравнению с гель-лаком.

Гелевые базовые покрытия предназначены для сцепления с кератином в натуральных ногтях и остаются, пока их должным образом не удалят средством. Вот почему гель-лаки так любят за долговечность.

Итак, если вы сдираете гель-лак, вы отрываете кусочки своего ногтя, которые крепко соединены с базовым покрытием.

Что делать, если содрали лак с ногтей

Если вы постоянно используете эту привычку, это может оказаться проблемой. Каждый раз, когда вы сдираете, вы отслаиваете слои ногтевой пластины.

Важно дать ногтям время на восстановление, и это зависит от тяжести повреждения.

Стоит отметить, что ногти на ногах растут гораздо медленнее, чем на руках, и на восстановление могут уйти месяцы.