Эта функция "убивает" батарею вашего телефона, а вы даже не догадываетесь

Если телефон быстро разряжается, то этому можно найти кучу причин: от неисправности зарядных устройств до поломки аккумулятора. Однако очень часто энергию батареи могут "съедать" скрытые функции, работающие в смартфоне по умолчанию.
Какую функцию следует выключить, чтобы сохранить заряд телефона - читайте ниже в материале Styler.
На телефоне имеется множество приложений, которые вы загрузили самостоятельно или которые есть программными.
Последние нужны для поддержки работы смартфона, поэтому они должны своевременно обновляться. Часто разработчики делают эту функцию автоматической, о которой владельца сообщают только фактически.
А вот автоматическое обновление установленных вами приложений часто лишнее. Во-первых, не все приложения вам нужно постоянно обновлять. Вы можете делать это самостоятельно при необходимости. Во-вторых, автоматическое обновление не только заряд съедает, но и память, и мобильные данные.
Поэтому функцию автоматического обновления приложений необходимо отключить.
Для владельцев Android:
Для владельцев iPhone:
Ранее мы рассказывали, какие мошеннические СМС о госизмене начали получать украинцы.
Ознакомьтесь также с тем, как защитить телефон от нежелательных сообщений.