Конфетно-букетный период: как понять, что вы для нового партнера - "запасной аэродром"

Он/она не торопится делать вас частью своей жизни

Как объясняет эксперт, это - встречи спонтанные, знакомство с друзьями откладывается, планы на будущее туманны. Вы как бы рядом, но не внутри его/ее мира.

Вы не чувствуете стабильности

Один день - он/она осыпает вас комплиментами, второй - исчезает без объяснений. Вы не понимаете, чего ждать завтра. Это классический сигнал того, что вы - не приоритет.

Отношения развиваются медленно

Вам кажется, что вы вместе уже достаточно времени, чтобы говорить о серьезности, но партнер не спешит.

"Он или она избегает определённости: "Давай просто наслаждаться моментом", "Я ещё не готов/готова к чему-то серьёзному". Если слышите подобные фразы, то стоит выяснить, кто вы для этого человека", - советует коуч.

Вы не первые, кто узнает важные новости

Важные изменения в его/ее жизни вы узнаете случайно или от других людей. Если вы действительно важны - партнер захочет делиться с вами первым.

Вам кажется, что вас "паркуют"

Когда вы вместе - все прекрасно. Но стоит немного отдалиться, как партнёр становится холодным, не выходит на связь, избегает встреч. Вроде бы вы есть, но только тогда, когда это удобно ему/ей.

Он/она еще не "закрыл" прошлые отношения

Часто вспоминает бывших, сравнивает вас с ними, а то и вообще - поддерживает с ними тесный контакт.

"Это значит, что вы, возможно, просто временный вариант на время его/её эмоционального "восстановления". Или с вами он только потому, что "клин клином вышибают", - предупреждает специалист.

Что с этим делать?

Если несколько пунктов вам знакомы - самое время честно спросить партнера о его/ее намерениях. Ответы будут размытыми? Тогда подумайте: готовы ли вы тратить время на человека, для которого вы - не главный герой, а просто запасной вариант?

"Любовь - это не игра в ожидание. И тот, кто действительно хочет быть с вами, не будет заставлять сомневаться в его чувствах", - резюмирует Виталий Курсик.