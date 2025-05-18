Вас этому точно учили в детстве. Советские мифы о деньгах, которые мешают быть успешными

Если вы хоть раз ловили себя на мысли "Деньги - это зло", "Богатые все воруют", или "Стыдно хотеть много", то поздравляю - у вас в голове живут призраки советской финансовой системы.

"Советский Союз десятилетиями формировал у людей особое отношение к деньгам - неприятное, неестественное и даже опасное для личного успеха. Бедность считалась добродетелью, а состоятельность - почти преступлением. И хотя СССР давно исчез, его "прошивка" все еще сидит в подсознании многих людей", - объясняет эксперт.

Давайте разбираться, какие советские финансовые установки до сих пор портят нам жизнь и как от них избавиться.

Деньги - это зло

В СССР богатых людей не просто не любили - их не должно было существовать. Официальная идеология провозглашала равенство, а капитализм изображался как мир эксплуатации, где деньги - главный враг простого труженика.

Почему это мешает?

"Если внутри сидит убеждение, что "деньги - это что-то плохое", то человек подсознательно будет избегать финансового роста, даже когда возможности буквально падают ему в руки", - объясняет Виталий Курсик.

Что делать?

Вместо того чтобы видеть в деньгах зло, начните смотреть на них как на инструмент свободы. Они не делают людей лучше или хуже - они лишь усиливают то, кем мы являемся.

"Много зарабатывают только мошенники"

Культ честной бедности воспитывался на уровне рефлексов. Если у кого-то были деньги, значит он: ворует, спекулирует, обманывает людей. Предпринимательство вообще считалось преступлением (в 60-х за "нетрудовые доходы" могли даже посадить).

Почему это мешает?

Сегодня бизнес - это нормальный и легальный способ заработка, но люди до сих пор боятся делать собственное дело или стесняются хороших доходов.

Что делать?

Перестаньте ассоциировать большие деньги с криминалом. Современный мир дает кучу честных способов зарабатывать: бизнес, инвестиции, творчество, IT, экспертиза.

"Главное - стабильность"

Советская модель жизни была простой: садик - школа - институт - завод - пенсия. Людей программировали на одну работу на всю жизнь, а любые риски и эксперименты - осуждались.

Почему это мешает?

"В современном мире стабильности нет вообще. Профессии меняются, рынки колеблются, а работать на одном месте до пенсии - это скорее исключение, чем правило", - отмечает коуч.

Что делать?

Менять профессии, пробовать новое, учиться в любом возрасте. Страх перемен - это ваша личная клетка, а не реальность.

"О деньгах говорить не принято"

В советской культуре обсуждать деньги считалось неприличным. Спросить о зарплате или стоимости чего-то - почти как лезть в чужое белье.

Почему это мешает?

Люди не умеют честно говорить о финансах, не знают, как договариваться о повышении зарплаты, не сравнивают рыночные ставки - и в результате зарабатывают меньше, чем могли бы.

Что делать?

"Учиться говорить о деньгах спокойно и осознанно. Спрашивать о рыночной стоимости своей работы - это нормально. Договариваться об оплате - тоже", - советует специалист.

"Достаточно просто хорошо работать"

В СССР не было карьеризма в современном понимании. Работаешь хорошо? Молодец, но богаче от этого не станешь. "Только начальство гребет деньги" - типичная установка того времени.

Почему это мешает?

Многие люди до сих пор думают, что добросовестная работа автоматически ведет к успеху. На самом же деле, без умения презентовать себя, продавать свои навыки и требовать достойную оплату можно всю жизнь вкалывать за копейки.

Что делать?

Сменить фокус: не просто работать, а создавать ценность. Быть не исполнителем, а специалистом, за которого конкурируют работодатели или клиенты.

"Деньги надо сразу тратить"

"В СССР не было нормальных механизмов инвестирования. Больше денег? Значит, больше колбасы! Советский человек не накапливал, не инвестировал, а просто тратил все, что имел", - говорит эксперт.

Почему это мешает?

Современный финансовый мир работает иначе: кто грамотно управляет деньгами - имеет больше. Но советская привычка "проживать все до копейки" мешает даже думать о будущем.

Что делать?

Учиться финансовой грамотности. Откладывать, инвестировать, не жить от зарплаты до зарплаты.

Советские установки о деньгах формировались в условиях дефицита и жесткого контроля. Они устарели и сегодня только вредят.

Деньги - это не зло. Это ресурс.

Богатые - не воры. Они просто знают, как работает финансовая система.

Стабильность - это иллюзия. Сегодня успех зависит от гибкости и готовности к изменениям.

Деньги - это не тема-табу. Учитесь говорить о них и разумно ими управлять.

"Поэтому если какие-то мысли о финансах звучат "по-советски" - их стоит перезагрузить. Потому что пока вы живете по чужому сценарию, успех проходит мимо", - резюмирует Виталий Курсик.