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"Цинизм не имеет предела": в Мариуполе оккупанты заставят детей шить одежду для военных РФ

В Мариуполе россияне заставят детей шить военную форму (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Во временно оккупированном Мариуполе россияне решили заставить детей шить военную одежду для оккупантов. Это несмотря на то, что сами местные жители сейчас замерзают без отопления и в некоторых домах до сих пор нет воды.

Об этом сообщили на странице Мариупольского городского совета в Telegram.

В частности, захватчики решили ввести акцию, которую назвали "Теплая Zабота".

Однако она направлена совсем не в поддержку замерзающих в городе мирных жителей. Основная ее цель - шитье одежды для русских военных. То есть, для тех, кто каждый день жестоко обстреливает украинские города и убивает мирное население.

Согласно приказу, который издали оккупанты, к акции собирают приобщить преподавателей и воспитанников заведений культуры.

"Итак, наших детей заставят шить одежду русским убийцам и оккупантам. И это в то время, когда сами дети и их родители замерзают в домах без окон и отопления, пишу мелом: "Помогите! Замерзаем! "Цинизм "русского мира" не имеет предела", - написали в горсовете.

В Мариуполе россияне заставят детей шить военную одежду для оккупантов (t.me/mariupolrada)

Ранее мы сообщали, что в Мариуполе первоклассникам рассказывают, что украинцы - "вымышленная нация".

Также мы публиковали фото из школьной столовой Мариуполя. Дети рассказывали, что есть можно только булку и хлеб.

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