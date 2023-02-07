Цены на кофе прыгнули за год на 30%: сколько стоит чашка любимого напитка

Цены на кофе в Украине

В 2022 году стоимость одного килограмма кофейных зерен сорта арабика увеличилась в среднем на 30%. Сейчас цена зерна в Украине колеблется от 300 до 1000 гривен за килограмм. Стоимость кофейных зерен сорта робуста выросла в среднем на 19% и сейчас 1 кг стоит в Украине от 190 до 500 гривен.

"На повышение цен повлияли как внешние, так и внутренние факторы. К внешним стоит отнести уменьшение предложения кофейных зерен на рынке из-за плохого урожая у самого большого производителя кофе в мире - Бразилии и одновременно стабильно высоком спросе на данный продукт среди потребителей во всем мире", - подчеркнул эксперт.

Также он отметил, что на рынке произошло достаточно весомое уменьшение предложения и еще от одного крупного экспортера кофе - Колумбии. Причины те же - климатические неприятности.

Кроме того, повлияли и внутренние факторы: девальвация гривны относительно иностранных валют (около 50% в 2022 году), подорожание логистики, а также подорожание энергетических ресурсов из-за ударов агрессора по энергетической структуре страны.

Реальная стоимость чашки кофе

Богдан Слуцкий посчитал, что реальная стоимость одной чашки кофе американо - от 20 до 30 гривен.

На одну порцию нужно 8 г кофе - 4 гривны (при условии, что 1 кг стоит 500 гривен). Стакан с крышкой - еще 2,5 гривны. Добавляем работу баристы, коммунальные услуги, работу генератора (при условии приготовления во время блекаута). Оптимальная наценка - 200%. Вот и получается, что реальная цена чашки кофе в Украине - от 20 до 30 гривен.

"Спрос на кофе, вероятно, в последующие годы будет только расти. Поэтому, в условиях прогнозированной потребительской инфляции в 2023 году на уровне 20%, в 2024 году - около 10%, а в 2025 году на уровне 6% цена вырастет. Стоимость чашки кофе будет также пропорционально расти", - прогнозирует эксперт.