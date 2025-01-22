От рикши до гондолы: 7 самых необычных способов покататься в путешествии

Путешествия всегда связаны с открытием нового и неизведанного, но не всегда речь идет только о местах. Одним из самых ярких впечатлений может стать способ передвижения, который сам по себе является приключением.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о самых интересных способах передвижения, которые удивят даже опытных путешественников.

Рикши

Рикши являются популярным видом транспорта во многих странах Азии, таких как Индия, Таиланд и Вьетнам. Эти трехколесные тележки с ручным или моторизованным приводом часто украшены яркими цветами и традиционными орнаментами.

Туристы могут почувствовать себя частью местной жизни, путешествуя по узким улочкам и наблюдая за их суетой. Особенно популярны велорикши, которые позволяют наслаждаться медленной ездой и пейзажами. Это не только удобный способ передвижения, но и прекрасная возможность сделать уникальные фотографии и пообщаться с водителем.

Собачьи упряжки

В заснеженных регионах, таких как Аляска, Норвегия или Канада, собачьи упряжки являются одним из старейших и одновременно самых увлекательных способов передвижения. Этот вид транспорта идеально подходит для тех, кто хочет почувствовать дух Арктики и адреналин от быстрой езды.

Туристы имеют возможность управлять упряжкой самостоятельно или довериться опытному проводнику. Во время путешествия можно насладиться тишиной заснеженных просторов и понаблюдать за красотой природы. Это настоящее приключение, которое позволяет почувствовать себя частью местной культуры.

Путешествие на собачьей упряжке - это настоящее приключение (фото: Freepik.com)

Верблюды

Поездки на верблюдах являются незабываемым опытом, который часто предлагают в пустынях Сахары, Гоби или на Ближнем Востоке. Эти животные выносливые и способны преодолеть большие расстояния даже в суровых климатических условиях.

Туристы, поднимаясь на спину верблюда, чувствуют, как меняется ритм передвижения, и наслаждаются видами песчаных дюн. Популярны верблюжьи сафари, которые включают ночевку в палатках под звездным небом.

Гондолы

Гондолы в Венеции являются не просто средством передвижения, а настоящим символом города. Эти изящные лодки с многовековой историей предоставляют туристам возможность насладиться романтической прогулкой по каналам.

Гондольеры, одетые в традиционную одежду, часто поют итальянские песни, создавая атмосферу уюта. Туристы могут увидеть город с уникального ракурса, проплывая под старинными мостами. Хотя прогулки на гондолах стоят недешево, они оставляют неизгладимое впечатление.

Гондолы - это романтика (фото: Freepik.com)

Тук-туки

Тук-туки - это своеобразная моторизированная версия традиционных рикш, которая очень популярна в Юго-Восточной Азии. Эти маленькие транспортные средства быстрые и маневренные, поэтому идеально подходят для передвижения в городском хаосе. Туристы ценят тук-туки за их доступность, оригинальный дизайн и возможность проехать даже по самым узким улочкам.

В таких странах, как Таиланд и Шри-Ланка, водители тук-туков часто предлагают экскурсионные маршруты с рассказами о местных достопримечательностях. Путешествие на тук-туке - это весело, необычно и ярко.

Воздушные шары

Воздушный шар - это не только транспорт, но и возможность насладиться захватывающими видами с высоты. Популярными местами для таких путешествий являются Каппадокия в Турции, Луара во Франции и Сафари в Кении.

Туристы имеют возможность увидеть живописные пейзажи, которые недоступны для наблюдения с земли. Полет проходит в сопровождении опытных пилотов, что гарантирует безопасность и комфорт. Это идеальный способ для романтического свидания или незабываемого приключения.

Воздушный шар - это захватывающий экстрим (фото: Freepik.com)

Бамбуковые плоты бамбуковые плоты

В некоторых регионах Таиланда туристам предлагают уникальную возможность - сплав на традиционных бамбуковых плотах. Этот вид транспорта позволяет насладиться природой, проплывая мимо густых джунглей и живописных водопадов.

Сплавы проходят спокойно, что позволяет полностью расслабиться и забыть о городской суете. Гиды рассказывают о местной флоре, фауне и традициях, делая путешествие еще интереснее.