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Цена выросла в полтора раза: в Украине увеличилась стоимость популярного овоща

Новина українською →
Пятница 14 апреля 2023 19:25
Цена выросла в полтора раза: в Украине увеличилась стоимость популярного овоща В Украине увеличились цены на помидоры (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине перед Пасхой наблюдается значительное повышение цен на овощи. В частности, за неделю в 1,5 раза увеличились цены на импортные помидоры.

Об этом пишет EastFruit.

Какая причина

Основной причиной подорожания томата на украинском рынке стала плохая погода как в Украине, так и в Турции. Затяжные дожди привели к тому, что сбор урожая в турецких хозяйствах несколько приостановился, из-за чего увеличилась цена на продукцию.

Эксперты говорят, что сейчас оптовая цена на турецкий томат в Украине составляет 80-110 грн/кг, что в среднем в полтора раза дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Аналитики отмечают, что сегодня импортный томат в Украине стоит в среднем в 1,6 раза дороже, чем за аналогичный период прошлого года.

К тому же, не исключается, что импортный томат на украинском рынке начнет дешеветь уже со следующей недели. Все из-за спада спроса после праздников.

Цены на овощи

По данным сайта "Минфин", перед Пасхой цены на продукты несколько увеличились. По состоянию на 14 апреля, цена на овощи в украинских супермаркетах таковы:

  • капуста молодая - 64,95 грн/кг;
  • картофель - 9,60 грн/кг;
  • лук белый - 86,90 грн/кг;
  • лук репчатый - 56,38 грн/кг;
  • морковь - 51,77 грн/кг;
  • огурцы - 199 грн/кг;
  • помидоры красные - 105,62 грн/кг;
  • свекла - 8,98 грн/кг;
  • чеснок - 111,17 грн/кг;
  • чеснок молодой - 98,17 грн/кг.

Ранее мы сообщали, когда в Украине подешевеет лук.

Также мы писали, что будет дальше с ценами на овощи, и "светит ли" дефицит.

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