Цена выросла в полтора раза: в Украине увеличилась стоимость популярного овоща
В Украине перед Пасхой наблюдается значительное повышение цен на овощи. В частности, за неделю в 1,5 раза увеличились цены на импортные помидоры.
Об этом пишет EastFruit.
Какая причина
Основной причиной подорожания томата на украинском рынке стала плохая погода как в Украине, так и в Турции. Затяжные дожди привели к тому, что сбор урожая в турецких хозяйствах несколько приостановился, из-за чего увеличилась цена на продукцию.
Эксперты говорят, что сейчас оптовая цена на турецкий томат в Украине составляет 80-110 грн/кг, что в среднем в полтора раза дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.
Аналитики отмечают, что сегодня импортный томат в Украине стоит в среднем в 1,6 раза дороже, чем за аналогичный период прошлого года.
К тому же, не исключается, что импортный томат на украинском рынке начнет дешеветь уже со следующей недели. Все из-за спада спроса после праздников.
Цены на овощи
По данным сайта "Минфин", перед Пасхой цены на продукты несколько увеличились. По состоянию на 14 апреля, цена на овощи в украинских супермаркетах таковы:
- капуста молодая - 64,95 грн/кг;
- картофель - 9,60 грн/кг;
- лук белый - 86,90 грн/кг;
- лук репчатый - 56,38 грн/кг;
- морковь - 51,77 грн/кг;
- огурцы - 199 грн/кг;
- помидоры красные - 105,62 грн/кг;
- свекла - 8,98 грн/кг;
- чеснок - 111,17 грн/кг;
- чеснок молодой - 98,17 грн/кг.
Ранее мы сообщали, когда в Украине подешевеет лук.
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