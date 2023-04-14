Цена выросла в полтора раза: в Украине увеличилась стоимость популярного овоща

В Украине перед Пасхой наблюдается значительное повышение цен на овощи. В частности, за неделю в 1,5 раза увеличились цены на импортные помидоры.

Какая причина

Основной причиной подорожания томата на украинском рынке стала плохая погода как в Украине, так и в Турции. Затяжные дожди привели к тому, что сбор урожая в турецких хозяйствах несколько приостановился, из-за чего увеличилась цена на продукцию.

Эксперты говорят, что сейчас оптовая цена на турецкий томат в Украине составляет 80-110 грн/кг, что в среднем в полтора раза дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Аналитики отмечают, что сегодня импортный томат в Украине стоит в среднем в 1,6 раза дороже, чем за аналогичный период прошлого года.

К тому же, не исключается, что импортный томат на украинском рынке начнет дешеветь уже со следующей недели. Все из-за спада спроса после праздников.

Цены на овощи

По данным сайта "Минфин", перед Пасхой цены на продукты несколько увеличились. По состоянию на 14 апреля, цена на овощи в украинских супермаркетах таковы: