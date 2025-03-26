Цена славы: топ-5 актеров, чья карьера пошла на спад после получения "Оскара"

Луиза Флетчер

Психологическая комедия-драма по мотивам романа Кена Кизи "Пролетая над гнездом кукушки" является одним из самых эмоциональных и убедительных фильмов в истории. Образы главных актеров - Джека Николсона и Луизы Флетчер - в значительной степени определили его грандиозность.

Флетчер сыграла антагонистку истории - хладнокровную и жестокую медсестру в психиатрической больнице, где разворачиваются события фильма. Кадр из фильма "Пролетая над гнездом кукушки"

Ее оскароносная игра сделала медсестру Рэтчет культовой фигурой, а персонаж впоследствии появился и в сериале "Американская история ужасов".

Однако актриса так и не достигла того успеха, который предполагала ее победа на "Оскаре". Ее игра была настолько убедительной, что Голливуд начал предлагать ей похожие роли, не раскрыв в полной мере ее актерский потенциал.

Кроме того, участие во многих кассовых провалах усложнило ее путь к новым вершинам, которых она достигла в 1975 году.

Кейси Аффлек

Кейси Аффлек продемонстрировал невероятное актерское мастерство в фильме "Манчестер у моря". Его глубокая интерпретация идеально отразила трагический тон и развязку этой истории, из-за чего обладателя "Оскара" чрезвычайно трудно пересматривать больше одного раза.

Аффлек передал всю сложность длительного и порой непреодолимого горя, соединив широкий спектр эмоций - от чувства вины до глубокой депрессии. В 2017 году казалось, что актера ждет долгая и успешная карьера. Кадр из фильма "Манчестер у моря"

Однако, несмотря на получение престижной премии, популярность Аффлека длилась недолго. После триумфа он снялся еще в нескольких заметных проектах, в том числе в "Истории призраков", которая получила положительные отзывы критиков, и драме "Оппенгеймер".

Тем не менее, споры вокруг прошлых обвинений в неподобающем поведении затмили его талант и затруднили путь к новым громким ролям на уровне Ли Чендлера.

Мира Сорвино

"Могучая Афродита" может и не быть самым известным фильмом, написанным и срежиссированным Вуди Алленом, но Мира Сорвино по-настоящему засияла в этой остроумной, хотя и малозаметной комедии 1990-х.

Неудивительно, что за роль наивной проститутки Линды Эш актриса получила премию "Оскар". Сорвино мастерски соединила юмор и искреннюю непосредственность, доказав свой талант. Кадр из фильма "Могучая Афродита"

Однако ее харизматичная Линда не стала пропуском к всемирной славе, на которую многие надеялись.

Несмотря на то, что карьера Милы не остановилась, она больше не получала таких знаковых ролей, как в Могучей Афродите, и постепенно теряла популярность.

В 2017 году, во время скандала с Харви Вайнштейном, актриса призналась, что в начале своей карьеры также стала жертвой его домогательств. К сожалению, ее отказ стоил ей места в Голливуде - имя Сорвино оказалось в черном списке.

Ким Бейсингер

Мало кто догадался бы, что Ким Бейсингер имела всего пятнадцать минут экранного времени в известном нуаре "Конфиденциальность Лос-Анджелеса" (LA Confidential). Ее магнетическая привлекательность в роли проститутки высокого класса с образом Вероники Лейк сделала эту роль культовой в истории кино.

Полученная ею премия "Оскар" стала свидетельством невероятной силы ее актерского мастерства. Однако этот триумф не открыл перед ней двери к другим не менее успешным ролям. Кадр из фильма "Конфиденциальность Лос-Анджелеса"

После "Конфиденциальности Лос-Анджелеса" Ким Бейсингер продолжила сниматься, но постепенно отошла от Голливуда, и ее популярность начала угасать. Интересно, что актриса дважды отказывалась от участия в фильме, который принес ей "Оскар", прежде чем окончательно согласилась.

Бейсингер стремилась сделать перерыв в карьере, чтобы насладиться материнством. Так что вполне возможно, что ее потеря славы была сознательным личным выбором.

Алисия Викандер

В 2015 году кинематограф получил новое яркое открытие - Алисию Викандер, новую звезду из Швеции. Ее трогательное воплощение Герды Вегенер в фильме "Девушка из Дании", художницы, которая поддерживает трансформацию своего партнера в женщину, принесло ей "Оскар". Кадр из фильма "Девушка из Дании"

После этой победы Викандер стала одним из самых перспективных талантов конца 2010-х. Ее выдающиеся роли в "Ex Machina" и "Агентах А.Н.К.Л" также намекали на блестящую карьеру в Голливуде.

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