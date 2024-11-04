Цена красоты и риски: все, что нужно знать о липосакции и липоскульптурировании

Липосакция и липоскульптурирование: какая разница

Обе процедуры имеют схожие цели, но отличаются техникой выполнения и конечным результатом. Липосакция - это удаление лишнего жира для того, чтобы тело стало более стройным. Липоскульптурирование - не только забор жировых клеток из проблемных зон, но и введение их в другие зоны для создания красивых форм тела.

"У каждого человека есть генетически сформированные жировые ловушки. Проще говоря, места где жир накапливается и не исчезает даже если вы ходите в спортзал и соблюдаете диеты. Без липосакции избавиться от него практически невозможно. Именно поэтому нашими пациентами часто становятся даже худенькие девушки, которые имеют жировые" ловушки на бедрах, животе или внутренней стороне колен", - говорит Бебих.

Процедура липосакции - это удаление жировых клеток, а липоскульптурирование - возможность использовать их для увеличения размера груди, формирования ягодиц и других частей тела.

Кому нельзя делать липосакцию и липоскульптурирование

Как и любые хирургические операции, липосакция и липоскульптурирование имеют свои противопоказания. Они касаются пациентов с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, болезнями печени и почек. Также запрещено производить липосакцию при плохом свертывании крови, инфекционных заболеваниях или воспалительных процессах. В списке противопоказаний также психические расстройства. Например, если человек имеет дисморфофобию - очень критически воспринимает свое тело - ему откажут.

"Еще одно противопоказание к хирургическому вмешательству - слишком чрезмерный вес пациента. Многие считают липосакцию чудодейственным способом похудения. Это миф. Липосакция - это исключительно процедура коррекции фигуры. Недаром одно из названий этого процесса - липоскульптурирование. Да, несколько лишних килограммов исчезнут, но не все, как ошибочно считает большинство. Человеку, который весит более 100 килограммов и хочет стать стройным сначала стоит обратиться к диетологу. А когда он похудеет на 10-12 килограммов, можно проконсультироваться с пластическим хирургом", - говорит врач.

Как правильно подготовиться к липосакции или липокультурированию

Подготовка к липосакции или липоскультурированию - важный этап от которого зависит конечный результат. Сначала пациент консультируется с хирургом. Определяются проблемные зоны, оцениваются возможные риски. Далее пациент проходит медицинское обследование, включающее анализ крови. Хирург может попросить пациента отказаться от приема лекарств, курения и алкоголя: они повышают риск осложнений.

Существует две методики проведения липоскульптурирования. Первая подходит молодым пациентам, имеющим незначительные жировые ловушки. Жировые клетки откачиваются с помощью липосакции, затем сразу вводятся в зону коррекции. Вторая методика поможет сформировать фигуру тем пациентам, которые имеют растяжки, диастаз прямых мышц живота или дряблую кожу. В этом случае рекомендуется абдоминопластика: хирург выкачивает жир, убирает избыток кожи и производит коррекцию мышц передней брюшной стенки. Благодаря этому живот становится подтянутым", - комментирует Александр.

Как проходит процедура липосакции

Операция проводится под местным или общим наркозом: зависит от размера проблемных зон и объема работы хирурга. После обезболивания в выбранные участки вводится специальный раствор, облегчающий удаление жира. Затем хирург делает небольшие надрезы и вводит канюлю - тонкую трубочку, подсоединенную к вакуумному аппарату. Канюля двигается вперед и назад, разбивая жировые клетки, которые затем удаляются вакуумом. Процесс продолжается, пока хирург не выкачает нужный объем жира. После этого порезы закрывают и накладывают повязку на них.

Во время процедуры рекомендуется удалять не более 5 литров жировой клетчатки. Если нужно удалить большее количество - следует подождать 6 месяцев и произвести повторную операцию. Вообще из каждой проблемной зоны хирург может забрать только 80% жира. Если забрать весь жир - наступит скелетизация. То есть через кожу буквально будут проступать кости. Именно поэтому после липосакции запрещено худеть", - подчеркивает Бебих.

Какие ограничения действуют для пациента после операции

Среди всех пластических операций липосакция и липоскульптурирование считаются менее травматическими процедурами. После операции пациента отвозят в палату и уже через 5 часов он может подниматься с кровати и ходить.

На следующий день его отпускают домой, предварительно ознакомив с рекомендациями по реабилитации. Пациенту советуют больше двигаться, гулять, пить достаточно жидкости, носить компрессионное белье и избегать физических нагрузок. Приблизительно через месяц можно возвращаться к привычному образу жизни.

“Боль, которую испытывает пациент после операции, похожа на боль от синяка и длится 3-4 дня. После этого вы не будете испытывать дискомфорт. Главный совет по периоду реабилитации: ваш вес должен быть стабильным не менее 6 месяцев. Если вы внезапно похудеете или наберете 10 килограммов, станут видимы переходы между местами, где проводилась операция. Отнеситесь к периоду реабилитации серьезно и будете довольны результатами липоскульптурирования", - отмечает хирург.