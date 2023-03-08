Российские суши рестораны, которых до сих пор работают в Украине. Запомните эти названия

С начала полномасштабного вторжения России в Украину прошел уже года, а в целом - агрессия РФ длится уже почти 9 лет. Но несмотря на это, рестораны, у которых конечным бенефициаром являются российские граждане, продолжают работать в Украине.

Какие российские суши рестораны до сих пор продолжают работать в Украине - читайте в материале ниже.

Суши Вок

Российская сеть магазинов формата take away, главный офис которой находится в Санкт-Петербурге. Маленькие магазинчики, где можно купить все ингредиенты для суши или готовое блюдо, раскиданы по России, Беларуси и Украине. Есть даже один в Польше.

В Украине такие магазины есть в Киеве, Виннице, Ивано-Франковске, Одессе, Харькове, Львове, Днепре, Николаеве и Чернигове и во многих других городах. Только в столице около 35 точек.

Заведения в Украине работают по франшизе и чаще они оформлены на украинцев. Стоит отметить, что и в компании указывают, что данная сеть принадлежит гражданину Украины.

И действительно, по данным издания NV, владельцем Суши Вок с 2019 года является гражданин Украины Иван Штец. Он же является бенефициаром ТОВ "Концертный холл Одесса", который находится по тому же адресу, что и отельный комплекс Одесса из международной сети Mozart.

Владельцем одесских гостиниц этой сети (Моцарт, Одесса, Аркадия и Виктория) - Лина Акивисон, дочь российского бизнесмена Игоря Акивисона. Гостиницы, кстати, в 2022 году перешли в управление АРМА.

А российский Суши Вок принадлежит Сергею Акивисону, сыну того самого бизнесмена Игоря Акивисона.

Желтое море

Первый ресторан открылся в 2009 году в Киеве, и на тот момент сеть принадлежала ресторанному холдингу Lite Life российского бизнесмена Александра Орлова.

Ему же принадлежали рестораны Тануки и Eshak, которым также владеет телезвезда Сергей Светлаков. Светлаков не числится в документах и владеет этой точкой через офшорные компании.

Кроме этого ресторана, Светлаков вместе с Орловым владеют группой Bulldozer Group, которой принадлежит много известных ресторанов - в Москве и Киеве.

В июле 2022 года БЕБ (Бюро экономической безопасности) арестовало имущество российского ресторатора Александра Орлова на 400 млн грн. Правда, сам Орлов и его украинские партнеры утверждали, что он заведениями не владеет, а лишь ими управлял.

И по данным YouControl - совладельцами ресторанов, в том числе и сети "Желтое море", являются Алексей Тарнопольский и Александра Шрибляк. В октябре 2022 года суд отменил арест на сеть ресторанов, которыми также владеет Тарнапольский.

Суши Мастер

По данным издания NV, одним из бенефициаров ТОВ "Суши Мастер Украина" является гражданин России Алексей Павлов. Именно этот предприниматель открыл самый первый такой ресторан в 2013 году - в Тюмени. Сейчас на территории России более 170 ресторанов с таким названием.

В Украине Суши Мастер появился в 2016 году. И партнером Павлова стал известный бизнес-тренер Алекс Яновский. Он гражданин США, который родился в Виннице. Сейчас в Украине более 130 заведений этой сети - естественно по франшизе.

Мураками

Рестораны этой сети принадлежат Tarantino Family Дмитрия Федотенкова. Этой же компании принадлежат рестораны Рукола, Тарантино, Папа Джон, Дрова, Хачапури, Маяк, Гавана, Одесса-мама, Фабиус и другие.

В конечных бенефициарах этой компании отыскать российских бизнесменов не удалось, однако в 2022 году был грандиозный скандал о том, что сеть киевских ресторанов оказалась причастна к финансированию российской агрессии.

Якобы компания после 24 февраля выводила средства в Россию, а также обнаружилось много других нарушений. Правоохранители компанию не назвали, но источники подтвердили, что речь именно о Tarantino.

"В ходе досудебного расследования установлено, что, несмотря на введение санкций и начало полномасштабного вторжения вооруженных сил РФ на территорию Украины, граждане Украины - владельцы сети ресторанов, количество которых насчитывает до 70 заведений, 12 из которых расположены в Москве, сохранили контроль над бизнесом на территории страны-агрессора путем переименования московской части бизнеса и передав ее в управление компании, подконтрольной известному российскому ресторатору", — сообщили в Нацполиции.

Средства выводились на счета кипрской компании, которая осуществляла финансирование и управление бизнеса в России.

Известно, что владелец компании незадолго до полномасштабного вторжения покинул Украину. А с 1 октября 2022 года на сайте TARANTINO family появилось сообщение, что все рестораны переходят под контроль бизнесмена и совладельца крафтовых заводов Флориана Болена.

А что с другими ресторанами?

Сеть ресторанов Сушия входит в группу "Мировая карта" и принадлежит двум американцам украинского происхождения - Майклу Дону и Бены Голани. Им принадлежит сеть iL Molino.

На сайте сети "Евразия" указано, что единственными конечными бенефициарами ресторанов являются граждане Украины. Еще в 2019 году был уволен директор из России и все связи с РФ были разорваны, а также зарегистрирована новая торговая марка. Ребрендинг ресторанов был начат незадолго до войны и пока полностью не закончен.