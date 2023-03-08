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Российские суши рестораны, которых до сих пор работают в Украине. Запомните эти названия

Новина українською →
Среда 08 марта 2023 17:05
Российские суши рестораны, которых до сих пор работают в Украине. Запомните эти названия Какие суши рестораны в Украине принадлежат россиянам (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

С начала полномасштабного вторжения России в Украину прошел уже года, а в целом - агрессия РФ длится уже почти 9 лет. Но несмотря на это, рестораны, у которых конечным бенефициаром являются российские граждане, продолжают работать в Украине.

Какие российские суши рестораны до сих пор продолжают работать в Украине - читайте в материале ниже.

Суши Вок

Российская сеть магазинов формата take away, главный офис которой находится в Санкт-Петербурге. Маленькие магазинчики, где можно купить все ингредиенты для суши или готовое блюдо, раскиданы по России, Беларуси и Украине. Есть даже один в Польше.

В Украине такие магазины есть в Киеве, Виннице, Ивано-Франковске, Одессе, Харькове, Львове, Днепре, Николаеве и Чернигове и во многих других городах. Только в столице около 35 точек.

Заведения в Украине работают по франшизе и чаще они оформлены на украинцев. Стоит отметить, что и в компании указывают, что данная сеть принадлежит гражданину Украины.

Российские суши рестораны, которых до сих пор работают в Украине. Запомните эти названияИ действительно, по данным издания NV, владельцем Суши Вок с 2019 года является гражданин Украины Иван Штец. Он же является бенефициаром ТОВ "Концертный холл Одесса", который находится по тому же адресу, что и отельный комплекс Одесса из международной сети Mozart.

Владельцем одесских гостиниц этой сети (Моцарт, Одесса, Аркадия и Виктория) - Лина Акивисон, дочь российского бизнесмена Игоря Акивисона. Гостиницы, кстати, в 2022 году перешли в управление АРМА.

А российский Суши Вок принадлежит Сергею Акивисону, сыну того самого бизнесмена Игоря Акивисона.

Желтое море

Первый ресторан открылся в 2009 году в Киеве, и на тот момент сеть принадлежала ресторанному холдингу Lite Life российского бизнесмена Александра Орлова.

Ему же принадлежали рестораны Тануки и Eshak, которым также владеет телезвезда Сергей Светлаков. Светлаков не числится в документах и владеет этой точкой через офшорные компании.

Кроме этого ресторана, Светлаков вместе с Орловым владеют группой Bulldozer Group, которой принадлежит много известных ресторанов - в Москве и Киеве.

Российские суши рестораны, которых до сих пор работают в Украине. Запомните эти названияВ июле 2022 года БЕБ (Бюро экономической безопасности) арестовало имущество российского ресторатора Александра Орлова на 400 млн грн. Правда, сам Орлов и его украинские партнеры утверждали, что он заведениями не владеет, а лишь ими управлял.

И по данным YouControl - совладельцами ресторанов, в том числе и сети "Желтое море", являются Алексей Тарнопольский и Александра Шрибляк. В октябре 2022 года суд отменил арест на сеть ресторанов, которыми также владеет Тарнапольский.

Российские суши рестораны, которых до сих пор работают в Украине. Запомните эти названияРоссийские суши рестораны, которых до сих пор работают в Украине. Запомните эти названия

Суши Мастер

По данным издания NV, одним из бенефициаров ТОВ "Суши Мастер Украина" является гражданин России Алексей Павлов. Именно этот предприниматель открыл самый первый такой ресторан в 2013 году - в Тюмени. Сейчас на территории России более 170 ресторанов с таким названием.

В Украине Суши Мастер появился в 2016 году. И партнером Павлова стал известный бизнес-тренер Алекс Яновский. Он гражданин США, который родился в Виннице. Сейчас в Украине более 130 заведений этой сети - естественно по франшизе.

Мураками

Рестораны этой сети принадлежат Tarantino Family Дмитрия Федотенкова. Этой же компании принадлежат рестораны Рукола, Тарантино, Папа Джон, Дрова, Хачапури, Маяк, Гавана, Одесса-мама, Фабиус и другие.

В конечных бенефициарах этой компании отыскать российских бизнесменов не удалось, однако в 2022 году был грандиозный скандал о том, что сеть киевских ресторанов оказалась причастна к финансированию российской агрессии.

Якобы компания после 24 февраля выводила средства в Россию, а также обнаружилось много других нарушений. Правоохранители компанию не назвали, но источники подтвердили, что речь именно о Tarantino.

"В ходе досудебного расследования установлено, что, несмотря на введение санкций и начало полномасштабного вторжения вооруженных сил РФ на территорию Украины, граждане Украины - владельцы сети ресторанов, количество которых насчитывает до 70 заведений, 12 из которых расположены в Москве, сохранили контроль над бизнесом на территории страны-агрессора путем переименования московской части бизнеса и передав ее в управление компании, подконтрольной известному российскому ресторатору", — сообщили в Нацполиции.

Средства выводились на счета кипрской компании, которая осуществляла финансирование и управление бизнеса в России.

Известно, что владелец компании незадолго до полномасштабного вторжения покинул Украину. А с 1 октября 2022 года на сайте TARANTINO family появилось сообщение, что все рестораны переходят под контроль бизнесмена и совладельца крафтовых заводов Флориана Болена.

Российские суши рестораны, которых до сих пор работают в Украине. Запомните эти названия

А что с другими ресторанами?

Сеть ресторанов Сушия входит в группу "Мировая карта" и принадлежит двум американцам украинского происхождения - Майклу Дону и Бены Голани. Им принадлежит сеть iL Molino.

На сайте сети "Евразия" указано, что единственными конечными бенефициарами ресторанов являются граждане Украины. Еще в 2019 году был уволен директор из России и все связи с РФ были разорваны, а также зарегистрирована новая торговая марка. Ребрендинг ресторанов был начат незадолго до войны и пока полностью не закончен.

Российские суши рестораны, которых до сих пор работают в Украине. Запомните эти названия

Кстати, ранее мы писали о том, что компанию Auchan официально признали спонсором войны.

А еще рассказывали о том, что в украинских супермаркетах устроили бойкот Bonduelle.

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