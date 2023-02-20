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Этим знакам Зодиака придется преодолевать "черную полосу": кому не повезет больше всего

Гороскоп на неделю (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп с 20 по 26 февраля 2023 года расскажет, каким знакам Зодиака не будет везти уже с понедельника. А для некоторых этот период станет сплошной "черной полосой".

Кто оказался в списке самых невезучих – узнайте дальше из материала Styler.

Овен

На этой неделе вам придется выполнять множество неотложных задач. Это время будет неблагоприятным для коллективной работы. Удачны будут только дела, связанные с индивидуальным творчеством.

Дева

Астрологи говорят, что попытки начать что-то новое не увенчаются успехом, встречи, намеченные на вторую половину недели, могут быть отменены. Однако ваши прямота и откровенность помогут развеять недомолвки.

Скорпион

Вы будете тяжело переносить любовные разочарования. В течение недели следует избегать категорических мнений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Выходные лучше провести где-нибудь на природе.

Водолей

Ваша чрезмерная сдержанность может быть воспринята близким человеком, как невнимание и игнор, что может стать причиной недоразумений и обид. Астрологи говорят, что вам не удастся избежать неприятного разговора.

Раньше мы писали, жизнь каких знаков Зодиака перевернут внезапные перемены.

Кроме того, читайте, какие церковные праздники мы отпразднуем в марте 2023 года.

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