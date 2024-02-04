"Полезные идиоты". Известный военный эмоционально высказался о русском языке в армии

Языковой вопрос в армии

Алферова спросили, как он относится к тому, что русскоязычные гражданские часто прикрываются тем, что многие бойцы в армии тоже говорят по-русски, значит и им можно.

"Языковой вопрос очень сильно раздули. Те, кто это сделал, очевидно никогда не бывали в ситуациях, когда над головой летят ракеты, которые убивают твоих товарищей. Тогда вопрос языка отходит на второе место. Ведь даже если идет коммуникация на украинском, то, поверьте мне, она не идет по литературном", - говорит историк.

Он подчеркивает, что язык - это огромная часть нашей культуры, это один из признаков нашей идентификации национальной, но все же советы на фронт могут давать те, кто делают что-то для фронта.

"Я понимаю, что есть много эмоций, но они должны быть в пределах. Мы можем дипломатично поднимать этот вопрос, а не говорить, что эта и эта бригада - "русня. Как было с тем скандалом...(речь идет о скандале вокруг Ирины Фарион). Я когда услышал о нем, то понял, вот оно - Ленин говорил еще в начале российской революции, что "ему нужны полезные идиоты". А полезных идиотов много и этим пользуется Россия, даже не выплачивая ни копейки", - говорит Алферов.

Он добавил, что не понимает, почему некоторые бойцы даже на передовой продолжают смотреть российские фильмы и слушать российскую музыку.

"Для меня это загадка. Я перестал это смотреть еще до 2014 года. В любом российском фильме мы всегда увидим хохла. Этот образ был создан еще в фильмах советской эпохи. Это всегда какой-то пузатый жлоб, который говорит суржиком, который если не глава колхоза, это прапорщик-вор или идиот-гаишник. Единственный фильм, где украинец показан хорошо - это "В бой идут одни старики", который снял Быков. А он был украинцем и националистом", - объясняет военный.

При этом он отмечает, что государство должно вкладывать средства в развитие украинского контента - создавать исторические телевизионные каналы и качественные каналы You Tube, чтобы давать гражданам правильные нарративы.

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