"Цельтесь в сердце". Какими были последние слова известных диктаторов

Саддам Хусейн, президент Ирака

Саддам Хусейн потерял реальную власть после вторжения армии США в Ирак в 2003 году. Он скрывался недалеко от своего родного города, но был найден, арестован и приговорен к смертной казни. Хусейна обвинили в массовых убийствах иракцев в ответ на покушение на его жизнь.

30 декабря 2005 года бывшего президента казнили из-за повешения. В последние минуты своей жизни он громко заявлял о том, что является "спасителем Ирака". Его последними словами стали слова шахады: "Нет Бога кроме Аллаха, а Мухаммед - его пророк".

Это событие стало символом завершения эпохи диктатуры в Ираке, но также вызвало много споров по поводу правомерности действий международного сообщества.

Саддам Хусейн в 2003 году (фото: Википедия)

Муаммар Каддафи, лидер Ливии

Муаммар Каддафи правил Ливией с 1969 по 2011 год. Во время гражданской войны он потерял контроль над страной, покинул пост и скрылся. Согласно предположениям, он скрывался в своем родном городе Сирт вместе с лояльными поклонниками.

20 октября 2011 года силы НАТО вместе с ливийскими повстанцами захватили Сирт, а Каддафи был пойман раненым. Его последние слова были зафиксированы: "Позор вам, вы не знаете греха". Независимое расследование Human Rights Watch подтвердило, что смерть лидера не была случайна.

Трагедия последних минут жизни Каддафи показывает, как быстро меняется судьба тех, кто долго считал себя несгибаемым.

Муаммар Каддафи (фото: Википедия)

Николае Чаушеску, президент Социалистической Республики Румыния

Чаушеску был диктатором Румынии, хотя и не отличавшийся такой жестокостью, как другие лидеры, все же проводил политику репрессий. Он преследовал оппонентов, использовал психиатрические больницы в качестве места наказания и жестоко подавлял демонстрации.

Переломный момент наступил в декабре 1989 года, когда Чаушеску приказал расстрелять протестующих в Тимишоаре. Это вызвало массовый бунт в Бухаресте, а сам диктатор с супругой скрылся из столицы. Однако их быстро схватили, провели суд и расстреляли.

Его последними словами были: "Я этого не заслуживаю". Жена диктатора, напротив, проклинала своих врагов перед смертью. Так окончилась эпоха жестокой диктатуры в Румынии.

Фото со съемок сцены румынского фильма "Нулевая точка" 1996 года, изображающего расстрел Чаушеску (фото: Википедия)

Бенито Муссолини, "дуче" Италии

Бенито Муссолини лишился власти в июле 1943 года после решения фашистского совета. Его арест и попытки бежать в Германию только усугубили ситуацию. В своем последнем интервью он признал: "Семь лет назад меня можно было назвать интересным человеком. Теперь я мертв".

В апреле 1945 года Муссолини вместе с любовницей Кларой Петаччи пытался бежать в Испанию, но их поймали итальянские партизаны. Клару не планировали казнить, но она отказалась оставить "дуче" и до конца держала его за руку.

Перед казнью Муссолини попросил: "Цельтесь прямо в сердце".

Бенито Муссолини (фото: Википедия)

Аугусто Пиночет, президент Чили

Аугусто Пиночет пришел к власти в результате военного переворота 1973 года. Его правление было отмечено тысячами пыток и убийств, но сам диктатор спокойно покинул пост в 1990 году.

В 1998 году Пиночета был арестован в Англии во время лечения, но через два года он был экстрадирован в Чили из-за ухудшения здоровья. Судебные процессы продолжались до его смерти.

10 декабря 2006 года Пиночет скончался от сердечного приступа. Его последним публичным заявлением стали слова: "Сегодня, когда мои дни подходят к концу, хочу сказать, что больше всего я люблю свою страну".

Аугусто Пиночет в конце жизни (фото: Википедия)