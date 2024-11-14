7 фантастически богатых людей, которые начали с нуля и завоевали все

Некоторые миллиардеры стали доказательством того, что даже с очень скромным началом можно добиться невероятного успеха. Их истории - это уроки решительности, творческого подхода и несокрушимого стремления к своей цели.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о миллиардерах, которые начали свой путь с нуля и построили меняющие мир империи.

Ричард Брэнсон

Основатель компании Virgin Group Ричард Брэнсон начал свою предпринимательскую карьеру с продажи журналов в школе. Он вырос в обычной семье и не имел больших финансовых возможностей.

Все его проекты начинались с минимальных инвестиций, а наибольший успех пришел, когда Брэнсон открыл Virgin Records, которая впоследствии стала одной из крупнейших музыкальных компаний в мире. После этого он начал инвестировать в авиакомпании, космические технологии и другие индустрии.

Его предпринимательский дух и неутомимая энергия сделали его одним из самых богатых и влиятельных бизнесменов планеты.

Ричард Брэнсон (фото: Википедия)

Ларри Эллисон

Основатель Oracle Corporation, Ларри Эллисон, родился в бедной семье в Чикаго. Он не окончил университет, но благодаря своему стремлению и таланту в сфере компьютерных наук создал программное обеспечение для баз данных, которое со временем стало основой успеха Oracle.

Сегодня его компания является одной из самых больших в мире в своей сфере. Эллисон также стал примером того, как благодаря своему упрямству и инновационному подходу можно построить империю, изменяющую технологический ландшафт мира.

Ларри Эллисон (фото: Википедия)

Уоррен Баффет

Известный как "Оракул из Омахи", Уоррен Баффет начал свой путь к богатству с малого бизнеса, продавая жевательные резинки и напитки. Его инвестиционный стиль, основанный на долгосрочных вложениях, сделал его одним из самых крупных инвесторов в мире.

Баффет управляет Berkshire Hathaway, компанией, владеющей акциями многих крупных компаний, таких как Coca-Cola и American Express. Он является воплощением принципа: покупать дешевое и держать долго. Баффет также активно делится своими знаниями, давая советы другим инвесторам по всему миру.

Уоррен Баффет (фото: Википедия)

Джефф Безос

Основатель Amazon.com, Джефф Безос, начал свою карьеру в сфере финансов и венчурного капитала. Однако самым известным он стал благодаря созданию интернет-магазина Amazon, который первоначально являлся лишь книжным магазином.

Благодаря множеству инноваций и решений, революционизировавших онлайн-шоппинг, он превратил Amazon в одну из крупнейших компаний в мире. Сегодня Amazon не только доминирует в онлайн-продажах, но и влияет на область облачных технологий, медиа и даже космические исследования через Blue Origin.

Джефф Безос (фото: Википедия)

Индра Нуйи

Индра Нуйи стала одной из самых влиятельных женщин в мире благодаря своему руководству в PepsiCo. Рожденная в Индии, она не имела богатых родителей, но благодаря своему уму и рвению достигла вершин в одном из величайших пищевых гигантов.

Она была первой женщиной, ставшей CEO PepsiCo и проведшей многочисленные изменения, которые помогли компании укрепить свои позиции на рынке. При ее руководстве PepsiCo удалось расширить свой ассортимент, включая новые бренды здорового питания и напитков, что позволило компании оставаться конкурентоспособной.

Индра Нуйи (фото: Википедия)

Илон Маск

Илон Маск, основатель Tesla и SpaceX, является одним из самых известных миллиардеров ХХ века. Его путь к богатству не был прямым - он имел много неудач, прежде чем смог сделать стартапы Tesla и SpaceX чрезвычайно успешными.

Маск родился в Южной Африке и, имея всего несколько сотен долларов, переехал в Канаду, а затем в США, где начал создавать свою бизнес-империю. Маск стремится не только добиться успеха в бизнесе, но и изменить мир, продвигая инновационные технологии в области электромобилей и космических путешествий.

Илон Маск (фото: Википедия)

Опра Уинфри

Опра Уинфри родилась в бедной семье и испытала многие трудности в детстве, включая бедность и насилие. Она стала одной из самых известных телеведущих в мире благодаря своему шоу, ставшему культурным феноменом.

Она не только заработала огромные деньги благодаря своему шоу, но и инвестировала в разные бизнесы, в частности в медиа и благотворительность. Ее решительность и желание помогать другим сделали ее не только одной из самых богатых женщин, но и признанной иконой бизнеса и гуманитарной деятельности.

Опра Уинфри (фото: Википедия)